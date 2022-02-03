https://tr.sputniknews.com/20220203/abd-disisleri-bakanligi-turkiye-ukrayna-isbirligi-bolgesel-istikrari-guclendiriyor-1053450908.html

ABD Dışişleri: Türkiye-Ukrayna işbirliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor

ABD Dışişleri: Türkiye-Ukrayna işbirliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretini değerlendirerek, Ankara ile Kiev arasındaki işbirliğinin bölgesel... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:50+0300

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2022-02-03T23:51+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.Erdoğan’ın Kiev ziyaretinin NATO müttefiki Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğini ortaya koyduğunu belirten Price, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna’nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz" dedi.Price, şöyle devam etti: "Biz kendimiz Ukrayna'ya eşi görülmemiş düzeyde savunma, güvenlik yardımı sağladığımız gibi, NATO müttefiklerimize de Ukraynalı ortaklarımıza ABD menşeli ekipmanı sağlama yetkisi verdik ve ortakları ve müttefikleri, olası bir Rus işgalini caydırmak için, Rusya'nın saldırganlığına direnmeleri için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya genel olarak teşvik ediyoruz."

https://tr.sputniknews.com/20220203/ukrayna-ile-turkiye-enerji-bakanlari-enerji-kaynaklarinin-cesitlendirilmesini-gorustu-1053450099.html

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