https://tr.sputniknews.com/20220203/abdden-turkiye-sinirinda-ozel-kuvvetler-operasyonu-basarili-oldu-1053419556.html

ABD'den Türkiye sınırında özel kuvvetler operasyonu: 'Başarılı oldu'

ABD'den Türkiye sınırında özel kuvvetler operasyonu: 'Başarılı oldu'

Pentagon, ABD özel kuvvetlerinin Perşembe günü Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyonun, IŞİD lideri... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:37+0300

2022-02-03T11:37+0300

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operasyon

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Türkiye sınırına yakın Atme bölgesinde gece yarısı düzenlenen operasyonda helikopterlerin de yer aldığı ve ağır silah sesleri ile patlamaların duyulduğu kaydedildi.En az 12 kişinin öldürüldüğü öne sürülen operasyona dair açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri bu akşam kuzeybatı Suriye'de bir terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD güçleri arasında can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.Görgü tanıkları ayrıca, operasyonun helikopterlerin ayrılmasıyla sona erdiğini, ancak kimliği belirsiz keşif uçaklarının hala bölgede dolaştığını söyledi.Öte yandan, bu operasyonun IŞİD lideri El Bağdadi'nin öldürüldüğü 2019'daki ABD saldırısından bu yana bölgede düzenlenen en büyük operasyon olduğu kaydedildi.

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abd, suriye, operasyon