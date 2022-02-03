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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/abdden-uluslararasi-bankalara-afganistana-insani-yardim-amacli-para-transferine-onay-1053409291.html
ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay
ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay
ABD Hazine Bakanlığı, uluslararası bankaların Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferi yapabileceğini duyurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T01:08+0300
2022-02-03T01:08+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
abd hazine bakanlığı
yaptırım
yardım
muafiyet
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ABD Hazine Bakanlığı, Taliban'a yönelik yaptırımlar ve Afganistan'a yardımları kolaylaştırmak için getirilen muafiyetlere açıklık getirdi.Uluslararası bankaların, insani yardım amaçlı olduğu sürece Taliban'a yönelik yaptırımları ihlal etme endişesi yaşamadan Afganistan'a para transferi yapabileceği belirtilen açıklamada, ABD ve ülke dışındaki şirketlerin Afganistan'a gıda gönderebileceği, bankaların ise gıda gönderileriyle ilgili para transferleri ve diğer işlemleri gerçekleştirebileceği ifade edildi.Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlası açlık çekiyor ve insani yardıma ihtiyaç duyuyor.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise ekonomisi çökme riskiyle karşı karşıya olan Afganistan'ın dondurulan döviz rezervlerinin serbest bırakılması çağrısı yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/afganlar-siddetlenen-yoksullukta-organlarini-satiyor-1053117782.html
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afganistan, abd hazine bakanlığı, yaptırım, yardım, muafiyet

ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay

01:08 03.02.2022
© Fotoğraf : TwitterABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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ABD Hazine Bakanlığı, uluslararası bankaların Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferi yapabileceğini duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Taliban'a yönelik yaptırımlar ve Afganistan'a yardımları kolaylaştırmak için getirilen muafiyetlere açıklık getirdi.
Uluslararası bankaların, insani yardım amaçlı olduğu sürece Taliban'a yönelik yaptırımları ihlal etme endişesi yaşamadan Afganistan'a para transferi yapabileceği belirtilen açıklamada, ABD ve ülke dışındaki şirketlerin Afganistan'a gıda gönderebileceği, bankaların ise gıda gönderileriyle ilgili para transferleri ve diğer işlemleri gerçekleştirebileceği ifade edildi.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlası açlık çekiyor ve insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise ekonomisi çökme riskiyle karşı karşıya olan Afganistan'ın dondurulan döviz rezervlerinin serbest bırakılması çağrısı yapıyor.
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