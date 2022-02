https://tr.sputniknews.com/20220203/adanada-gunluk-et-tuketimi-80-tona-ulasti-pandemi-olmasaydi-160-tona-cikardi-1053423091.html

Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı: 'Pandemi olmasaydı 160 tona çıkardı'

Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı: 'Pandemi olmasaydı 160 tona çıkardı'

Kebabın başkenti Adana’da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T12:29+0300

2022-02-03T12:29+0300

2022-02-03T12:32+0300

et

adana

yaşam

tüketim

pandemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053422586_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_90635a5fcfe3415f63729533c3af687b.jpg

Tescilli Adana kebabını tatmak için ülke ve şehir dışından gelenler ile şehir halkı, kebapçılara akın ediyor.Kentte günlük 30 ton büyükbaş, 50 ton da küçükbaş hayvan eti tüketiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kırmızı et sıkıntısının olmadığını belirterek, “İlimizde 250 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. 1 milyon civarında da küçükbaş hayvanımız var. Adana et tüketiminde Türkiye’de en ön sırada olan illerden birisi. Adana’nın markalaşan kebabıyla birlikte de et tüketimi daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.Türkiye’deki et üretiminin önemli bir bölümünün Adana’da yapıldığını kaydeden Tekin, şunları söyledi:Kebapçılık yapan Yaşar Aydın ,"Şu an günlük 80 ton kesim var. Pandemi olmasaydı eğer bu tüketim 160 tona çıkardı. kebaba yoğun ilgi var" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211011/adanada-3-gunde-35-ton-et-tuketildi-1049702681.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

et, adana, tüketim, pandemi