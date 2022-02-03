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https://tr.sputniknews.com/20220203/adanada-gunluk-et-tuketimi-80-tona-ulasti-pandemi-olmasaydi-160-tona-cikardi-1053423091.html
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı: 'Pandemi olmasaydı 160 tona çıkardı'
Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı: 'Pandemi olmasaydı 160 tona çıkardı'
Kebabın başkenti Adana’da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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adana
yaşam
tüketim
pandemi
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Tescilli Adana kebabını tatmak için ülke ve şehir dışından gelenler ile şehir halkı, kebapçılara akın ediyor.Kentte günlük 30 ton büyükbaş, 50 ton da küçükbaş hayvan eti tüketiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kırmızı et sıkıntısının olmadığını belirterek, “İlimizde 250 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. 1 milyon civarında da küçükbaş hayvanımız var. Adana et tüketiminde Türkiye’de en ön sırada olan illerden birisi. Adana’nın markalaşan kebabıyla birlikte de et tüketimi daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.Türkiye’deki et üretiminin önemli bir bölümünün Adana’da yapıldığını kaydeden Tekin, şunları söyledi:Kebapçılık yapan Yaşar Aydın ,"Şu an günlük 80 ton kesim var. Pandemi olmasaydı eğer bu tüketim 160 tona çıkardı. kebaba yoğun ilgi var" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211011/adanada-3-gunde-35-ton-et-tuketildi-1049702681.html
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et, adana, tüketim, pandemi

Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı: 'Pandemi olmasaydı 160 tona çıkardı'

12:29 03.02.2022 (güncellendi: 12:32 03.02.2022)
© İHAAdana, et, kebap
Adana, et, kebap - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Kebabın başkenti Adana’da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı.
Tescilli Adana kebabını tatmak için ülke ve şehir dışından gelenler ile şehir halkı, kebapçılara akın ediyor.
Kentte günlük 30 ton büyükbaş, 50 ton da küçükbaş hayvan eti tüketiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kırmızı et sıkıntısının olmadığını belirterek, “İlimizde 250 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. 1 milyon civarında da küçükbaş hayvanımız var. Adana et tüketiminde Türkiye’de en ön sırada olan illerden birisi. Adana’nın markalaşan kebabıyla birlikte de et tüketimi daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.
© İHAKebabın başkenti Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı.
Kebabın başkenti Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Kebabın başkenti Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı.
© İHA
Türkiye’deki et üretiminin önemli bir bölümünün Adana’da yapıldığını kaydeden Tekin, şunları söyledi:
“Son dönemlerde ilimizden hayvan ihracatı da yapıyoruz ve bu da döviz kazandırması için önemli bir konu. İlimizde yaptığımız Lezzet Festivali’nin çok büyük etkisi var. Pandemiden sonra bu sene yapılan festival, olaya ciddi bir ivme kazandırmış ve et tüketimini arttırmıştı.”
Kebapçılık yapan Yaşar Aydın ,"Şu an günlük 80 ton kesim var. Pandemi olmasaydı eğer bu tüketim 160 tona çıkardı. kebaba yoğun ilgi var" dedi.
Adana'da 3 günde 35 ton et tüketildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
YAŞAM
Adana'da 3 günde 35 ton et tüketildi
11 Ekim 2021, 11:00
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