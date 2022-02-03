https://tr.sputniknews.com/20220203/afad-akdenizde-51-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1053407715.html

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 00.03'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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deprem

akdeniz

son dakika

antalya

türkiye

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Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremle ilgili "Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

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deprem, akdeniz, son dakika, antalya