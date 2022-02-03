https://tr.sputniknews.com/20220203/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-sen-2023-secimlerinde-baska-partilerle-ittifak-yapabiliriz-1053444791.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: 2023 seçimlerinde başka partilerle ittifak yapabiliriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: 2023 seçimlerinde başka partilerle ittifak yapabiliriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, başka partilerle ittifak yapılabileceğini ifade ederek, "2023’ü kazanacağımızı düşünüyoruz. Yüzde 40 oranında bir oy... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, ‘’Adem Metan’’ Youtube kanalına konuk oldu."Cumhuriyetimiz için ikinci yüzyılı ve AK Parti'mizin ikinci 20. Yılı ile birlikte bir kesişme var. Buraya dair bir şey yapalım diyorum. Bu seçimler sadece siyasi parti seçimi değil aslında. Seçimleri kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyen Şen, başka partilerle ittifak yapılabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Yüzde 40 oranında bir oy potansiyelimiz var'Gençlerin AK Parti’ye oy vermediği büyük yalanGençlerin AK Parti’ye oy vermediğinin ‘büyük bir yalan’ olduğunu vurgulayan Şen, "AK Partiye oy veren gençlerin oranı bizi takip eden kitlenin toplam oy oranının üstünde, bunu ne ile açıklayabilirler? Z Kuşağı oy vermiyor diyorlar illa bu milletin gencine bir isim takacaksak o isim var zaten ‘’Türk Gençliği’’. Bundan daha güzel daha özele indirgenmiş bir isim aranıyorsa o ismi de Sayın Cumhurbaşkanımız verir. ‘’ TEKNOFEST Kuşağı, TEKNOFEST Gençliği ‘’ diye konuştu.'Biz Reis kültürüyle yetiştik'Şen konuşmasının devamında şunları söyledi:'Medya habercilik sınırının dışına çıktığında medya olmaktan çıkar'"Medyanın sınırı haberciliktir. Bunun sınırlarının dışına çıktığı zaman medya olmaktan çıkar" ifadesini kullanan Şen, şöyle konuştu:'Toplumda bireyin zenginleşmesi bizim yeni hikayemiz'Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211231/dolar-kurunun-oy-oranlarini-etkiledigini-soyleyen-ak-partili-sen-simdi-yuzde-40in-uzerine-cikti-1052283273.html

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ak parti, mustafa şen, millet ittifakı, cumhur ittifakı, seçim, reis