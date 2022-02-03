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https://tr.sputniknews.com/20220203/ak-partili-subasi-recep-tayyip-erdogan-karsitligi-muhalefet-partilerinin-aklini-basindan-aldi-1053442015.html
AK Partili Subaşı: Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı
AK Partili Subaşı: Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı" dedi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T19:21+0300
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türkiye
yavuz subaşı
ak parti kızılcahamam kampı
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
mustafa yeneroğlu
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin yalan ve iftiralarına, dozajı arttırarak devam ettiğini söyledi."Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığının, muhalefet partilerinin aklını başından aldığını" söyleyen Subaşı, "Ülkenin sorunlarıyla ilgili söyleyecek çözüm önerileri yok ama AK Parti'ye gelince dillerini tutabilene aşk olsun" diye konuştu.'Egolarının tatmini için yaptığının göstergesi değil de nedir?'Muhalefet partilerinin akıl tutulması yaşadığını ifade eden Subaşı, "Devasız müfteri, nankör Mustafa Yeneroğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank hakkında söylediği yalanlar, siyaseti millet için değil, kişisel hırslarının, egolarının tatmini için yaptığının göstergesi değil de nedir?" ifadesini kullandı.'Böyle bir şehit yakını olmadığı ifade edildi'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Balıkesir'i de ilgilendiren bir yalan söylediğini" öne süren Subaşı, şunları kaydetti:
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yavuz subaşı, ak parti kızılcahamam kampı, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, mustafa yeneroğlu, mustafa varank, chp

AK Partili Subaşı: Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı

19:21 03.02.2022 (güncellendi: 19:26 03.02.2022)
© Twitter/AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Twitter/AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı" dedi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin yalan ve iftiralarına, dozajı arttırarak devam ettiğini söyledi.
"Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığının, muhalefet partilerinin aklını başından aldığını" söyleyen Subaşı, "Ülkenin sorunlarıyla ilgili söyleyecek çözüm önerileri yok ama AK Parti'ye gelince dillerini tutabilene aşk olsun" diye konuştu.

'Egolarının tatmini için yaptığının göstergesi değil de nedir?'

Muhalefet partilerinin akıl tutulması yaşadığını ifade eden Subaşı, "Devasız müfteri, nankör Mustafa Yeneroğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank hakkında söylediği yalanlar, siyaseti millet için değil, kişisel hırslarının, egolarının tatmini için yaptığının göstergesi değil de nedir?" ifadesini kullandı.

'Böyle bir şehit yakını olmadığı ifade edildi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Balıkesir'i de ilgilendiren bir yalan söylediğini" öne süren Subaşı, şunları kaydetti:
"Bandırma ilçemizi Bursa'ya bağlayacak Osmaneli'nden İstanbul veya Ankara'ya devam edecek hızlı tren projesi 2018'de 106 kilometre iken 2020'de 201 kilometreye çıktı. Bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın internet sitesinden de herkes görebilir. Balıkesirli hemşerilerimden, CHP'nin yalanları karşısında destek vermelerini istiyorum. Bir diğer yalan ise CHP Genel Başkanının grup toplantısında söylediği Berfin Tolunhan ile ilgili. Bakanlığımızın, Valiliğimizin, İl Müdürlüğümüzün açıklamalarında böyle bir şehit yakını olmadığı ifade edildi. Terörü ve terör örgütü PKK'yı kınayamayan bir parti, tehlikeli şekilde şehitlerle ilgili yalan algı yapıyor." ​​​​​​​
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