https://tr.sputniknews.com/20220203/ak-partili-subasi-recep-tayyip-erdogan-karsitligi-muhalefet-partilerinin-aklini-basindan-aldi-1053442015.html

AK Partili Subaşı: Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı

AK Partili Subaşı: Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı" dedi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T19:21+0300

2022-02-03T19:21+0300

2022-02-03T19:26+0300

türkiye

yavuz subaşı

ak parti kızılcahamam kampı

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

mustafa yeneroğlu

mustafa varank

chp

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin yalan ve iftiralarına, dozajı arttırarak devam ettiğini söyledi."Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığının, muhalefet partilerinin aklını başından aldığını" söyleyen Subaşı, "Ülkenin sorunlarıyla ilgili söyleyecek çözüm önerileri yok ama AK Parti'ye gelince dillerini tutabilene aşk olsun" diye konuştu.'Egolarının tatmini için yaptığının göstergesi değil de nedir?'Muhalefet partilerinin akıl tutulması yaşadığını ifade eden Subaşı, "Devasız müfteri, nankör Mustafa Yeneroğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank hakkında söylediği yalanlar, siyaseti millet için değil, kişisel hırslarının, egolarının tatmini için yaptığının göstergesi değil de nedir?" ifadesini kullandı.'Böyle bir şehit yakını olmadığı ifade edildi'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Balıkesir'i de ilgilendiren bir yalan söylediğini" öne süren Subaşı, şunları kaydetti:

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yavuz subaşı, ak parti kızılcahamam kampı, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, mustafa yeneroğlu, mustafa varank, chp