https://tr.sputniknews.com/20220203/almanya-basbakani-scholz-normandiya-formatini-hayata-dondurmeyi-basardik-1053408578.html

Almanya Başbakanı Scholz: Normandiya formatını hayata döndürmeyi başardık

Almanya Başbakanı Scholz: Normandiya formatını hayata döndürmeyi başardık

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik Normandiya formatındaki görüşmelerin son haftalarda hayata döndürmeyi başardıklarını söyledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

normandiya formatı

ukrayna

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik garantör ülkeler Rusya, Fransa ve Fransa ile çatışan taraflar Kiev yönetimi ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri arasında gerçekleştirilen Normandiya formatındaki toplantıyı değerlendirdi.ZDF kanalına konuşan Scholz, sınıra çok fazla sayıda 'asker gelmesi' nedeniyle Ukrayna'daki durumun çetin olduğunu belirterek, "Bu, askeri harekat için bir ön gereklilik olabilir. Bu nedenle söylediklerimiz açık olmalı, (Ukrayna'nın) toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bir tehdidin maliyetli bir askeri işgale karşı son derece net olmamız önemli" dedi.Scholz, "Ve sanırım bu sinyal anlaşıldı. Aynı zamanda, müzakereler için gerekli tüm çabaların gösterilmesini ve durumun bu noktaya gelmemesini sağlamak için her şeyi yaptık" ifadelerini kullandı.Rusya-ABD ve Rusya-NATO müzakerelerinin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahilindeki görüşmeleri de anımsatan Şansölye, "Ve elbette Almanya ve Fransa'nın, Ukrayna ve Rusya ile birlikte oldukça kızışan durumdan kurtulmaya çalıştığı Normandiya formatını hayata döndürmeyi başardık. Bu formatta çok sayıda müzakere gerçekleşti" değerlendirmesini yaptı.

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almanya, olaf scholz, normandiya formatı, ukrayna