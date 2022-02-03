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Almanya: Rusya’nın DW yaptırımı ikili ilişkilere gerilim katıyor
Almanya: Rusya’nın DW yaptırımı ikili ilişkilere gerilim katıyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Deutsche Welle (DW) ofisini kapatma kararının temelsiz olduğunu ve Almanya-Rusya ilişkilerine gerilim kattığını... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya hükümetinin Deutsche Welle’ye karşı bugün duyurduğu tedbirlerin hiçbir dayanağı yok ve Almanya-Rusya ilişkileri için yeni bir gerilimi temsil ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bu tedbirler hayata geçirilirse, Rusya’daki bağımsız gazetecilerin, siyasi olarak gerilimli bu dönemde özel öneme sahip özgür faaliyetini büyük ölçüde kısıtlayacak” dendi.
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Almanya: Rusya’nın DW yaptırımı ikili ilişkilere gerilim katıyor

21:54 03.02.2022 (güncellendi: 21:55 03.02.2022)
© AFP 2021 / MARIUS BECKERDeutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021 / MARIUS BECKER
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Deutsche Welle (DW) ofisini kapatma kararının temelsiz olduğunu ve Almanya-Rusya ilişkilerine gerilim kattığını belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya hükümetinin Deutsche Welle’ye karşı bugün duyurduğu tedbirlerin hiçbir dayanağı yok ve Almanya-Rusya ilişkileri için yeni bir gerilimi temsil ediyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Bu tedbirler hayata geçirilirse, Rusya’daki bağımsız gazetecilerin, siyasi olarak gerilimli bu dönemde özel öneme sahip özgür faaliyetini büyük ölçüde kısıtlayacak” dendi.
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