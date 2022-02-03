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https://tr.sputniknews.com/20220203/ankara-buyuksehir-belediyesinden-israf-sayfasi-ankapark-icin-801-milyon-dolar-harcama-yapildi-1053439970.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden israf sayfası: ‘ANKAPARK için 801 milyon dolar harcama yapıldı’
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden israf sayfası: ‘ANKAPARK için 801 milyon dolar harcama yapıldı’
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayın verdiği israf sayfasında geçmiş dönemde ihale edilen ANKAPARK için yapılan harcamalar yer aldı. Harcamaların toplam... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:34+0300
2022-02-03T18:43+0300
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
dinozor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), resmi internet sitesinde israf sayfasını yayına aldı. Sürekli güncelleneceği açıklanan sayfada ilk olarak geçmiş dönemde ihale edilen, işletilmediği ve ABB’nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü belirtilen ANKAPARK için yapılan harcamalar yer aldı.ABB resmi sitesi ana sayfasından ve ankara.bel.tr/index.php?cID=15253 linkinden ulaşılabilen sayfada ANKAPARK için yapılan harcamaların toplam tutarı olan 801 milyon 288 bin 824 dolarlık maliyete büyük ihalelerin sadece ANKAPARK’ta harcanan kısımlarının eklendiği bilgisi de madde madde açıklandı. Bu maliyet tutarına ANKAPARK dışında yapılan büyük ihalelerin toplam bedeli eklenmedi.Sayfa sürekli güncellenecekAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı israf sayfasında, sayfanın sürekli güncelleneceği ve yakında geçmiş dönemde yapılan eksik ve hatalı işlerin, dinozor heykellerinin, kapıların, ithal ağaçların, saatlerin, robotların, özelleştirmelerdeki usulsüzlüklerin ve daha birçok konunun yer alacağı bilgisi verildi.ABB sitesinden israf sayfasının açılışıyla ilgili yapılan haberde ise şu ifadelere yer verildi:
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ankara büyükşehir belediyesi, dinozor, ankapark

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden israf sayfası: ‘ANKAPARK için 801 milyon dolar harcama yapıldı’

18:34 03.02.2022 (güncellendi: 18:43 03.02.2022)
© Fotoğraf : İHA/Mevlüt HasgülAnkapark, Wonderland Eurasia
Ankapark, Wonderland Eurasia - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf : İHA/Mevlüt Hasgül
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayın verdiği israf sayfasında geçmiş dönemde ihale edilen ANKAPARK için yapılan harcamalar yer aldı. Harcamaların toplam tutarı ise 801 milyon 288 bin 824 dolar olarak açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), resmi internet sitesinde israf sayfasını yayına aldı.
Sürekli güncelleneceği açıklanan sayfada ilk olarak geçmiş dönemde ihale edilen, işletilmediği ve ABB’nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü belirtilen ANKAPARK için yapılan harcamalar yer aldı.
ABB resmi sitesi ana sayfasından ve ankara.bel.tr/index.php?cID=15253 linkinden ulaşılabilen sayfada ANKAPARK için yapılan harcamaların toplam tutarı olan 801 milyon 288 bin 824 dolarlık maliyete büyük ihalelerin sadece ANKAPARK’ta harcanan kısımlarının eklendiği bilgisi de madde madde açıklandı. Bu maliyet tutarına ANKAPARK dışında yapılan büyük ihalelerin toplam bedeli eklenmedi.

Sayfa sürekli güncellenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı israf sayfasında, sayfanın sürekli güncelleneceği ve yakında geçmiş dönemde yapılan eksik ve hatalı işlerin, dinozor heykellerinin, kapıların, ithal ağaçların, saatlerin, robotların, özelleştirmelerdeki usulsüzlüklerin ve daha birçok konunun yer alacağı bilgisi verildi.
ABB sitesinden israf sayfasının açılışıyla ilgili yapılan haberde ise şu ifadelere yer verildi:
"Her geçen gün kamu zararı milyonlarca lira artan, sürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki dava halen devam ediyor. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bir sonraki duruşma gününü 28 Şubat 2022 olarak belirlediği ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmemesi, alanın tamamen sahipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ile diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve zararın her geçen gün milyonlarca lira artmasına sebep oluyor."
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