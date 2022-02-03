https://tr.sputniknews.com/20220203/ankara-buyuksehir-belediyesinden-israf-sayfasi-ankapark-icin-801-milyon-dolar-harcama-yapildi-1053439970.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden israf sayfası: ‘ANKAPARK için 801 milyon dolar harcama yapıldı’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden israf sayfası: ‘ANKAPARK için 801 milyon dolar harcama yapıldı’

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayın verdiği israf sayfasında geçmiş dönemde ihale edilen ANKAPARK için yapılan harcamalar yer aldı. Harcamaların toplam... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T18:34+0300

2022-02-03T18:34+0300

2022-02-03T18:43+0300

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

dinozor

ankapark

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), resmi internet sitesinde israf sayfasını yayına aldı. Sürekli güncelleneceği açıklanan sayfada ilk olarak geçmiş dönemde ihale edilen, işletilmediği ve ABB’nin geri almak için hukuki mücadelesini sürdürdüğü belirtilen ANKAPARK için yapılan harcamalar yer aldı.ABB resmi sitesi ana sayfasından ve ankara.bel.tr/index.php?cID=15253 linkinden ulaşılabilen sayfada ANKAPARK için yapılan harcamaların toplam tutarı olan 801 milyon 288 bin 824 dolarlık maliyete büyük ihalelerin sadece ANKAPARK’ta harcanan kısımlarının eklendiği bilgisi de madde madde açıklandı. Bu maliyet tutarına ANKAPARK dışında yapılan büyük ihalelerin toplam bedeli eklenmedi.Sayfa sürekli güncellenecekAnkara Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı israf sayfasında, sayfanın sürekli güncelleneceği ve yakında geçmiş dönemde yapılan eksik ve hatalı işlerin, dinozor heykellerinin, kapıların, ithal ağaçların, saatlerin, robotların, özelleştirmelerdeki usulsüzlüklerin ve daha birçok konunun yer alacağı bilgisi verildi.ABB sitesinden israf sayfasının açılışıyla ilgili yapılan haberde ise şu ifadelere yer verildi:

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ankara büyükşehir belediyesi, dinozor, ankapark