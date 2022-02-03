https://tr.sputniknews.com/20220203/antalya-konya-kara-yolu-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-trafige-kapatildi-1053447452.html

Antalya-Konya karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Antalya-Konya karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Antalya-Konya karayolunun Akseki-Seydişehir bölümü kar yağışı ve tipi dolayısıyla trafiğe kapatıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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karayolu

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Akseki ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde, kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle yol trafiğine kapatıldı.Akseki bölge trafik ekipleri, İbradı kavşağında tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, görüş mesafesi yer yer 3 metreye kadar düştü.Yolu açmak için karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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antalya, konya, karayolu, kar