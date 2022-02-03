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Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde özellikle etkili
Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde özellikle etkili
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), takviye doz aşıların, Kovid-19'a neden olan virüsün Omicron varyantından kaynaklı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T17:42+0300
2022-02-03T17:45+0300
koronavirüs
avrupa ilaç ajansı
omicron
takviye
koronavirüs aşısı
remdesivir
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Avrupa İlaç Ajansı, takviye doz aşının, Omicron varyantı üzerinde özellikle etkili olduğunu belirtti.EMA'dan yapılan basın açıklamasında, remdesivir''Paxlovid ve Veklury isimleriyle satılan 'remdesivir'' antiviral ilacın, Omicron kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılabileceği bildirildi.Açıklamada, aşılamanın ve özellikle takviye dozların Omicron nedeniyle yaşanan hastalıkların hafif semptomlarla geçirilmesini sağladığı da belirtildi.Pfizer-Biontech'in aşısının takviye dozunun, 16-17 yaş aralığında kullanımı için değerlendirmelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, yakın zamanda 12-15 yaş için de talepte bulunulacağı ve her ikisi için de kısa süre içinde karar verileceğine işaret edildi.Açıklamada, EMA'nın mevcut aşıların ikinci takviye dozunun gerekliliği konusunda inceleme yapacağı, halihazırda buna gerek duyulmadığı kaydedildi.
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avrupa ilaç ajansı, omicron, takviye, koronavirüs aşısı, remdesivir

Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde özellikle etkili

17:42 03.02.2022 (güncellendi: 17:45 03.02.2022)
© REUTERS / TOM NICHOLSONKLİMİK’ten omicron varyantı açıklaması: Görünenin ötesinde bir yayılım düzeyine ulaşmış olabilir
KLİMİK’ten omicron varyantı açıklaması: Görünenin ötesinde bir yayılım düzeyine ulaşmış olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / TOM NICHOLSON
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), takviye doz aşıların, Kovid-19'a neden olan virüsün Omicron varyantından kaynaklı hastalıkların hafif geçirilmesinde özellikle etkili olduğunu açıkladı.
Avrupa İlaç Ajansı, takviye doz aşının, Omicron varyantı üzerinde özellikle etkili olduğunu belirtti.
EMA'dan yapılan basın açıklamasında, remdesivir''Paxlovid ve Veklury isimleriyle satılan 'remdesivir'' antiviral ilacın, Omicron kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılabileceği bildirildi.
Açıklamada, aşılamanın ve özellikle takviye dozların Omicron nedeniyle yaşanan hastalıkların hafif semptomlarla geçirilmesini sağladığı da belirtildi.
Pfizer-Biontech'in aşısının takviye dozunun, 16-17 yaş aralığında kullanımı için değerlendirmelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, yakın zamanda 12-15 yaş için de talepte bulunulacağı ve her ikisi için de kısa süre içinde karar verileceğine işaret edildi.
Açıklamada, EMA'nın mevcut aşıların ikinci takviye dozunun gerekliliği konusunda inceleme yapacağı, halihazırda buna gerek duyulmadığı kaydedildi.
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