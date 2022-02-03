https://tr.sputniknews.com/20220203/avrupa-ilac-ajansi-takviye-doz-asi-omicron-uzerinde-ozellikle-etkili-1053437576.html

Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde özellikle etkili

Avrupa İlaç Ajansı: Takviye doz aşı, Omicron üzerinde özellikle etkili

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), takviye doz aşıların, Kovid-19'a neden olan virüsün Omicron varyantından kaynaklı... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T17:42+0300

2022-02-03T17:42+0300

2022-02-03T17:45+0300

koronavirüs

avrupa ilaç ajansı

omicron

takviye

koronavirüs aşısı

remdesivir

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Avrupa İlaç Ajansı, takviye doz aşının, Omicron varyantı üzerinde özellikle etkili olduğunu belirtti.EMA'dan yapılan basın açıklamasında, remdesivir''Paxlovid ve Veklury isimleriyle satılan 'remdesivir'' antiviral ilacın, Omicron kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılabileceği bildirildi.Açıklamada, aşılamanın ve özellikle takviye dozların Omicron nedeniyle yaşanan hastalıkların hafif semptomlarla geçirilmesini sağladığı da belirtildi.Pfizer-Biontech'in aşısının takviye dozunun, 16-17 yaş aralığında kullanımı için değerlendirmelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, yakın zamanda 12-15 yaş için de talepte bulunulacağı ve her ikisi için de kısa süre içinde karar verileceğine işaret edildi.Açıklamada, EMA'nın mevcut aşıların ikinci takviye dozunun gerekliliği konusunda inceleme yapacağı, halihazırda buna gerek duyulmadığı kaydedildi.

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avrupa ilaç ajansı, omicron, takviye, koronavirüs aşısı, remdesivir