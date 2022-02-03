https://tr.sputniknews.com/20220203/avrupa-konseyi-kavala-davasini-siyasi-nedenlerle-oyaladi-ama-kacinilmaz-olarak-aihme-havale-etti-1053494102.html

'Avrupa Konseyi, Kavala davasını siyasi nedenlerle oyaladı ama kaçınılmaz olarak AİHM'e havale etti'

'Avrupa Konseyi, Kavala davasını siyasi nedenlerle oyaladı ama kaçınılmaz olarak AİHM'e havale etti'

Baydarol'a göre, Türkiye'nin beş yıldır tutuklu yargılanan Kavala davasındaki tutumu 'esirlik' görünümü verirken Avrupa Konseyi kaçınılmaz olarak ihlal... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:34+0300

2022-02-03T23:34+0300

2022-02-05T01:34+0300

eksen

türkiye

osman kavala

avrupa konseyi

aihm

almanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin 'üst hukuk' olarak gördüğü Avrupa İnsan Hakları Mahkemisi'nin (AİHM) kararına aykırı biçimde yeni dava süreçleri başlatarak tutuklu yargıladığı iş insanı Osman Kavala nedeniyle Ankara hakkında bir ara karar ile ihlal prosedürü başlattı.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala ile ilgili Türkiye'nin yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için davanın AİHM'e havale edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. AİHM ihlal kararı alırsa, Türkiye'nin Konsey üyeliğinden çıkarılması veya oy hakkının askıya alınması söz konusu olabilir.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Komite'nin kararını 'bağımsız yargı sürecine müdahale' olarak nitelendirdi. Kavala'nın durumunun devam eden başka bir yargı süreci nedeniyle olduğu ve Avrupa Konseyi'nin tutumunun 'iyi niyetten uzak olduğu' savunuldu. Türkiye, kurucu üyesi olduğu AİHM'yi 'üst hukuk' olarak kabul etmişken, Adalet Bakanlığı da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 'yargısal makam gibi hareket ederek yetkisini aştığını' duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karar hakkında, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.Avrupa Konseyi'ndeki süreci ve Ankara'nın tutumunu AB ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol ile konuştuk.‘Dışarıdan bakıldığında esirlik olarak görülüyor, kaçınılmaz olarak AİHM'ye havale ettiler'Can Baydarol, Türkiye'nin AİHM kararlarını 'üst hukuk' olarak kabul ettiğini belirtirken, buna rağmen kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde normlar hiyerarşisine uymaz bir duruş sergilediği görüşünde. Osman Kavala'nın beş yıldır hapiste tutuklu yargılandığını belirten Baydarol, hukuki durumunun dışarıdan bakıldığında artık 'esirlik' olarak görüldüğünü dile getirirken, Konsey'in artık kaçınılmaz olarak durumu AİHM'ye havale etmek zorunda kaldığını vurguladı:'Türkiye, Kavala nedeniyle hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyen ülke görüntüsünde'Baydarol'a göre, Kavala davasının ekonomik krizdeki Türkiye için sadece hukuki ve siyasi değil, ekonomik yansımaları da olacak. Türkiye'nin kriz yüzünden adeta 'kelepir ülke' durumuna geldiğini belirten Baydarol, zaten ekonomik nedenlerle yatırım yapsalar bile belirsizlik ortamı gören yatırımcıların bu tarz hukuk dışı tutumların da etkisiyle uzak duracakları değerlendirmesinde bulundu:‘Türkiye riskleri tam olarak algılayamadı’AİHM kararlarına uymayan Türkiye’nin risklerin tam olarak farkında olmadığı kanaatini dile getiren Baydarol, inatlaşmanın Türkiye’ye zarar vereceğini görüşünü dile getirdi:

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

türkiye, osman kavala, avrupa konseyi, aihm, almanya