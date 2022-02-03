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https://tr.sputniknews.com/20220203/aym-khk-listesiyle-kamudan-ihraci-ikinci-kez-iptal-etti-1053413958.html
AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı ikinci kez iptal etti
AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı ikinci kez iptal etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) “Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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AYM, düzenlemedeki, üyeliği ve mensubiyeti ibaresini anayasaya aykırı buldu. Hürriyette yer alan habere göre, 22 Eylül 2021 tarihli iptal kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımdan itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.İptal kararları geriye yürümediği için kararın daha önceki FETÖ ihraç kararlarına etkisi olmayacağı ve geçerliliklerini koruyacağı savunuldu. Hükümetin iptal kararı ışığında yeni düzenleme yaparak, “üyelik” ve “mensubiyet” kavramlarına açıklık getirmesi ve ihraç ile diğer işlemler için kesinleşmiş mahkûmiyet kararı aranması gerekeceği vurgulandı.
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AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı ikinci kez iptal etti

07:55 03.02.2022
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Anayasa Mahkemesi (AYM), darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) “Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ve mensubiyeti bulunduğu gerekçesiyle” liste yapılarak, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarmayla ilgili ikinci kez iptal kararı verdi.
AYM, düzenlemedeki, üyeliği ve mensubiyeti ibaresini anayasaya aykırı buldu. Hürriyette yer alan habere göre, 22 Eylül 2021 tarihli iptal kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımdan itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
İptal kararları geriye yürümediği için kararın daha önceki FETÖ ihraç kararlarına etkisi olmayacağı ve geçerliliklerini koruyacağı savunuldu. Hükümetin iptal kararı ışığında yeni düzenleme yaparak, “üyelik” ve “mensubiyet” kavramlarına açıklık getirmesi ve ihraç ile diğer işlemler için kesinleşmiş mahkûmiyet kararı aranması gerekeceği vurgulandı.
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