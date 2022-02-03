https://tr.sputniknews.com/20220203/aym-khk-listesiyle-kamudan-ihraci-ikinci-kez-iptal-etti-1053413958.html

AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı ikinci kez iptal etti

AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı ikinci kez iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) “Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T07:55+0300

2022-02-03T07:55+0300

2022-02-03T07:55+0300

türkiye

aym

khk

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AYM, düzenlemedeki, üyeliği ve mensubiyeti ibaresini anayasaya aykırı buldu. Hürriyette yer alan habere göre, 22 Eylül 2021 tarihli iptal kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımdan itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.İptal kararları geriye yürümediği için kararın daha önceki FETÖ ihraç kararlarına etkisi olmayacağı ve geçerliliklerini koruyacağı savunuldu. Hükümetin iptal kararı ışığında yeni düzenleme yaparak, “üyelik” ve “mensubiyet” kavramlarına açıklık getirmesi ve ihraç ile diğer işlemler için kesinleşmiş mahkûmiyet kararı aranması gerekeceği vurgulandı.

türkiye

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aym, khk