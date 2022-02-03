https://tr.sputniknews.com/20220203/bakan-yanik-1-milyon-cocugumuzun-faydalanabilecegi-destek-programimizi-bu-yil-baslatiyoruz-1053409061.html

Bakan Yanık: 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği destek programımızı bu yıl başlatıyoruz

Bakan Yanık: 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği destek programımızı bu yıl başlatıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başlatılacak Anaokulu/Ana Sınıfı Destek Programı'ndan 1 milyon çocuğun faydalanacağını bildirdi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

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derya yanık

türkiye

çocuk

anaokulu

destek

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Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımızın eğitim hayatına erken yaşta başlaması zihinsel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemli. Bunun için 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana Sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz. Hem miniklere hem ailelere hayırlı olsun” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan programa ilişkin yapılan açıklamada ise, "Halihazırda sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin 3-5 yaş aralığındaki çocukları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokullarına kayıt olmaları durumunda yardımdan faydalanabilecek. 1 milyon çocuğumuzun doğrudan yararlanması hedeflenen destek programı için yıllık 500 milyon TL bütçe ayrıldı. Yardımların ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her yıl ağustos ayına kadar yatırılması planlanıyor" denildi.

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