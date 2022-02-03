https://tr.sputniknews.com/20220203/bati-medyasi-abd-ukraynadaki-savasi-dogalgazini-pazarlamak-icin-kullaniyor--1053438563.html
ABD'li gazeteci: Washington, Ukrayna’daki savaşı doğalgazını pazarlamak için kullanıyor
ABD'li gazeteci: Washington, Ukrayna’daki savaşı doğalgazını pazarlamak için kullanıyor
Avrupa'da 'Rusya saldırganlığının' abartıldığına dair birçok açıklamaya rağmen ABD'nin tam aksine bu iddiaların ateşini körüklediğine dikkat çeken ABD'li... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:00+0300
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doğalgaz
joe biden
barack obama
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ABD’li gazeteci Kate Aronoff, The New Republic için kaleme aldığı yazıda, “ABD, fosil yakıt ihracatını haklı çıkarmak için ‘ulusal güvenlik çıkarlarına’ atıfta bulunma konusunda uzun bir geçmişe sahip” ifadesini kullandı. ABD’de üçüncü kez bu yönteme başvurduğunu belirten Aronoff, örnek olarak eski başkanlardan Barack Obama’nın kaya gazı girişimlerini veya görevdeki başkan Joe Biden’ın Güney Gaz Koridoru’na verdiği desteği göstererek, “Rusya’yla ilişkilerdeki gerilimin artması, yurtiçinde ve yurtdışında gaz çıkarlarına faydalı olabilir. Ukrayna’da olası çatışmanın, soygundan başka bir şey olmadığı hissinden kurtulmak giderek zorlaşıyor” diye yazdı. Başta Ukrayna olmak üzere Avrupa’nın ‘Rus tehdidinin’ büyük ölçüde abartıldığı yönündeki sayısız açıklamalarına rağmen ABD yönetimi ve medyasının histeriyi tırmandırmaya devam ettiği kaydedilen yazıda, buna paralel olarak Rus yakıtının yerine Amerikan yakıtının geçebileceğini daha da yüksek sesle dile getiren doğalgaz şirketlerine dikkat çekiliyor. Halihazırda ABD Kongresi’nin üzerinde çalıştığı Ukrayna Bağımsızlığını Koruma Tasarısı’na da dikkat çeken Aronoff, tasarıda Rusya’ya yönelik yaptırımların yanı sıra, Baltık ülkeleriyle işbirliği yapmaları için gaz sektörü de dahil Amerikalı girişimcilere yönelik teşviklerin yer aldığını yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/macaristan-basbakani-orban-putinin-ukraynaya-saldirma-niyetinde-oldugunu-dusunmuyorum-1053370907.html
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ABD'li gazeteci: Washington, Ukrayna’daki savaşı doğalgazını pazarlamak için kullanıyor
18:00 03.02.2022 (güncellendi: 18:02 03.02.2022) Abone ol
Avrupa'da 'Rusya saldırganlığının' abartıldığına dair birçok açıklamaya rağmen ABD'nin tam aksine bu iddiaların ateşini körüklediğine dikkat çeken ABD'li gazeteci Aronoff, ülkesinin bunu yapmaktaki asıl amaçlarından birinin doğalgaz olduğunu yazdı.
ABD’li gazeteci Kate Aronoff, The New Republic için kaleme aldığı yazıda, “ABD, fosil yakıt ihracatını haklı çıkarmak için ‘ulusal güvenlik çıkarlarına’ atıfta bulunma konusunda uzun bir geçmişe sahip” ifadesini kullandı.
ABD’de üçüncü kez bu yönteme başvurduğunu belirten Aronoff, örnek olarak eski başkanlardan Barack Obama’nın kaya gazı girişimlerini veya görevdeki başkan Joe Biden’ın Güney Gaz Koridoru’na verdiği desteği göstererek, “Rusya’yla ilişkilerdeki gerilimin artması, yurtiçinde ve yurtdışında gaz çıkarlarına faydalı olabilir. Ukrayna’da olası çatışmanın, soygundan başka bir şey olmadığı hissinden kurtulmak giderek zorlaşıyor” diye yazdı.
Başta Ukrayna olmak üzere Avrupa’nın ‘Rus tehdidinin’ büyük ölçüde abartıldığı yönündeki sayısız açıklamalarına rağmen ABD yönetimi ve medyasının histeriyi tırmandırmaya devam ettiği kaydedilen yazıda, buna paralel olarak Rus yakıtının yerine Amerikan yakıtının geçebileceğini daha da yüksek sesle dile getiren doğalgaz şirketlerine dikkat çekiliyor.
Halihazırda ABD Kongresi’nin üzerinde çalıştığı Ukrayna Bağımsızlığını Koruma Tasarısı’na da dikkat çeken Aronoff, tasarıda Rusya’ya yönelik yaptırımların yanı sıra, Baltık ülkeleriyle işbirliği yapmaları için gaz sektörü de dahil Amerikalı girişimcilere yönelik teşviklerin yer aldığını yazdı.