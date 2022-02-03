Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
CANLI | Zelenskiy: Ülkelerimiz serbest ticaret anlaşması imzaladı, bu tarihi bir olay
https://tr.sputniknews.com/20220203/bati-medyasi-abd-ukraynadaki-savasi-dogalgazini-pazarlamak-icin-kullaniyor--1053438563.html
ABD'li gazeteci: Washington, Ukrayna’daki savaşı doğalgazını pazarlamak için kullanıyor
ABD'li gazeteci: Washington, Ukrayna’daki savaşı doğalgazını pazarlamak için kullanıyor
Avrupa'da 'Rusya saldırganlığının' abartıldığına dair birçok açıklamaya rağmen ABD'nin tam aksine bu iddiaların ateşini körüklediğine dikkat çeken ABD'li... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T18:00+0300
2022-02-03T18:02+0300
abd
rusya
doğalgaz
joe biden
barack obama
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053148464_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5847da6f657b41e30bf47af7be9217ea.jpg
ABD’li gazeteci Kate Aronoff, The New Republic için kaleme aldığı yazıda, “ABD, fosil yakıt ihracatını haklı çıkarmak için ‘ulusal güvenlik çıkarlarına’ atıfta bulunma konusunda uzun bir geçmişe sahip” ifadesini kullandı. ABD’de üçüncü kez bu yönteme başvurduğunu belirten Aronoff, örnek olarak eski başkanlardan Barack Obama’nın kaya gazı girişimlerini veya görevdeki başkan Joe Biden’ın Güney Gaz Koridoru’na verdiği desteği göstererek, “Rusya’yla ilişkilerdeki gerilimin artması, yurtiçinde ve yurtdışında gaz çıkarlarına faydalı olabilir. Ukrayna’da olası çatışmanın, soygundan başka bir şey olmadığı hissinden kurtulmak giderek zorlaşıyor” diye yazdı. Başta Ukrayna olmak üzere Avrupa’nın ‘Rus tehdidinin’ büyük ölçüde abartıldığı yönündeki sayısız açıklamalarına rağmen ABD yönetimi ve medyasının histeriyi tırmandırmaya devam ettiği kaydedilen yazıda, buna paralel olarak Rus yakıtının yerine Amerikan yakıtının geçebileceğini daha da yüksek sesle dile getiren doğalgaz şirketlerine dikkat çekiliyor. Halihazırda ABD Kongresi’nin üzerinde çalıştığı Ukrayna Bağımsızlığını Koruma Tasarısı’na da dikkat çeken Aronoff, tasarıda Rusya’ya yönelik yaptırımların yanı sıra, Baltık ülkeleriyle işbirliği yapmaları için gaz sektörü de dahil Amerikalı girişimcilere yönelik teşviklerin yer aldığını yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/macaristan-basbakani-orban-putinin-ukraynaya-saldirma-niyetinde-oldugunu-dusunmuyorum-1053370907.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053148464_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_36d76947b3405af861595a80f79365be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, doğalgaz, joe biden, barack obama, ukrayna

ABD'li gazeteci: Washington, Ukrayna’daki savaşı doğalgazını pazarlamak için kullanıyor

18:00 03.02.2022 (güncellendi: 18:02 03.02.2022)
© AAEnerji - Doğalgaz - Gaz
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
Abone ol
Avrupa'da 'Rusya saldırganlığının' abartıldığına dair birçok açıklamaya rağmen ABD'nin tam aksine bu iddiaların ateşini körüklediğine dikkat çeken ABD'li gazeteci Aronoff, ülkesinin bunu yapmaktaki asıl amaçlarından birinin doğalgaz olduğunu yazdı.
ABD’li gazeteci Kate Aronoff, The New Republic için kaleme aldığı yazıda, “ABD, fosil yakıt ihracatını haklı çıkarmak için ‘ulusal güvenlik çıkarlarına’ atıfta bulunma konusunda uzun bir geçmişe sahip” ifadesini kullandı.
ABD’de üçüncü kez bu yönteme başvurduğunu belirten Aronoff, örnek olarak eski başkanlardan Barack Obama’nın kaya gazı girişimlerini veya görevdeki başkan Joe Biden’ın Güney Gaz Koridoru’na verdiği desteği göstererek, “Rusya’yla ilişkilerdeki gerilimin artması, yurtiçinde ve yurtdışında gaz çıkarlarına faydalı olabilir. Ukrayna’da olası çatışmanın, soygundan başka bir şey olmadığı hissinden kurtulmak giderek zorlaşıyor” diye yazdı.
Başta Ukrayna olmak üzere Avrupa’nın ‘Rus tehdidinin’ büyük ölçüde abartıldığı yönündeki sayısız açıklamalarına rağmen ABD yönetimi ve medyasının histeriyi tırmandırmaya devam ettiği kaydedilen yazıda, buna paralel olarak Rus yakıtının yerine Amerikan yakıtının geçebileceğini daha da yüksek sesle dile getiren doğalgaz şirketlerine dikkat çekiliyor.
Halihazırda ABD Kongresi’nin üzerinde çalıştığı Ukrayna Bağımsızlığını Koruma Tasarısı’na da dikkat çeken Aronoff, tasarıda Rusya’ya yönelik yaptırımların yanı sıra, Baltık ülkeleriyle işbirliği yapmaları için gaz sektörü de dahil Amerikalı girişimcilere yönelik teşviklerin yer aldığını yazdı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
Ukrayna krizi
Macaristan Başbakanı Orban: Putin'in Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğunu düşünmüyorum
Dün, 02:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce