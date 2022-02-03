https://tr.sputniknews.com/20220203/belarus-litvanyadan-demiryolu-ile-gelen-urunlerin-transitini-yasakladi-1053411167.html
Belarus, Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünlerin transitini yasakladı
Belarus, Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünlerin transitini yasakladı
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Minsk’in Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünler için transit yasağı getirdiğini duyurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T03:15+0300
2022-02-03T03:15+0300
2022-02-03T03:15+0300
dünya
belarus
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transit
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Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Minsk, Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünler için transit yasağı uygulamaya koydu.Açıklamada, “Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünlerin transit geçişini yasaklama kararı aldık” ifadelerine yer verildi.Litvanya’nın dün itibarı ile Belarus’tan potasyum taşıyan trenlerin geçişine izin vermemeye başladığı öğrenildi.Litvanya’nın bu adımı, Belarus makamlarının tepkisini çekti. Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Minsk’in sert karşı önlemler alma niyetinde olduğunu duyurdu. Golovçenko, “Kabul gören bir deyişle, simetrik yanıt vereceğiz. Karar verildi, Litvanya’dan gelen demiryolu taşımacılığını etkileyecek” dedi.Litvanya’nın demiryolu iletişimi konusundaki hükümetler arası anlaşmayı ihlal ettiğine dikkat çeken Golovçenko, “Taşıma sözleşmelerinin feshi nedeniyle hak sahibi olduğumuz tüm cezaları kendilerinden tazmin edeceğiz. İlgili dava talepleri sunuldu. Kaçırılan karları da onlardan tazmin edeceğiz. Bunlar büyük meblağlar” ifadelerini kullandı.Belarus Başbakanı, “Rusya’daki lojistik kolunun daha uzun olması nedeniyle üreticilerimiz marjinallikte bir miktar kaybetti, ancak bu zarar dünya fiyatlarındaki artışla telafi edilecek. Yani aslında hiçbir şey kaybetmedik, Litvanya ekonomisi kaybetti” vurgusunu yaptı.ABD 9 Ağustos 2021’de, Belarus’un potasyum üreticisi Belaruskaliy’e yönelik yaptırımlar uygulandığını duyurmuştu. 8 Aralık 2021’de yürürlüğe giren yaptırımlar nedeniyle Belaruskaliy için Baltık limanlarından Belarus’un potasyum gübrelerinin tedarikinin durdurulması bekleniyordu. Bununla birlikte İngiltere de Belaruskaliy’e yönelik kısıtlamalar uygulamıştı, AB ise Belarus'ta potasyum endüstrisinin bazı ürünlerinin tedarikine sektörel yaptırımlar uygulamıştı.Diğer yandan Litvanya Demiryolları şirketi, Belaruskaliy’in geleceğe dönük gübre teslimatları için avans ödemiş olması nedeniyle 8 Aralık'tan itibaren transit geçişi durduramayacağını, Belaruslu üretici ile anlaşmanın tek taraflı feshedilmesinin 100 milyonlarca euro'luk cezalara ve iflasa yol açacağını açıklamıştı.Belarus gübrelerinin 8 Aralık'tan sonra transit geçişinin devam etmesi, Litvanya'da neredeyse tüm bakanların istifasını getirebilecek skandala neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lukasenko-sadece-iki-durumda-savas-cikabilir-1053242599.html
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belarus, litvanya, transit, demiryolu, yasak
Belarus, Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünlerin transitini yasakladı
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Minsk’in Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünler için transit yasağı getirdiğini duyurdu.
Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Minsk, Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünler için transit yasağı uygulamaya koydu.
Açıklamada, “Litvanya'dan demiryolu ile gelen ürünlerin transit geçişini yasaklama kararı aldık” ifadelerine yer verildi.
Litvanya’nın dün itibarı ile Belarus’tan potasyum taşıyan trenlerin geçişine izin vermemeye başladığı öğrenildi.
Litvanya’nın bu adımı, Belarus makamlarının tepkisini çekti. Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Minsk’in sert karşı önlemler alma niyetinde olduğunu duyurdu. Golovçenko, “Kabul gören bir deyişle, simetrik yanıt vereceğiz. Karar verildi, Litvanya’dan gelen demiryolu taşımacılığını etkileyecek” dedi.
Litvanya’nın demiryolu iletişimi konusundaki hükümetler arası anlaşmayı ihlal ettiğine dikkat çeken Golovçenko, “Taşıma sözleşmelerinin feshi nedeniyle hak sahibi olduğumuz tüm cezaları kendilerinden tazmin edeceğiz. İlgili dava talepleri sunuldu. Kaçırılan karları da onlardan tazmin edeceğiz. Bunlar büyük meblağlar” ifadelerini kullandı.
Belarus Başbakanı, “Rusya’daki lojistik kolunun daha uzun olması nedeniyle üreticilerimiz marjinallikte bir miktar kaybetti, ancak bu zarar dünya fiyatlarındaki artışla telafi edilecek. Yani aslında hiçbir şey kaybetmedik, Litvanya ekonomisi kaybetti” vurgusunu yaptı.
ABD 9 Ağustos 2021’de, Belarus’un potasyum üreticisi Belaruskaliy’e yönelik yaptırımlar uygulandığını duyurmuştu. 8 Aralık 2021’de yürürlüğe giren yaptırımlar nedeniyle Belaruskaliy için Baltık limanlarından Belarus’un potasyum gübrelerinin tedarikinin durdurulması bekleniyordu. Bununla birlikte İngiltere de Belaruskaliy’e yönelik kısıtlamalar uygulamıştı, AB ise Belarus'ta potasyum endüstrisinin bazı ürünlerinin tedarikine sektörel yaptırımlar uygulamıştı.
Diğer yandan Litvanya Demiryolları şirketi, Belaruskaliy’in geleceğe dönük gübre teslimatları için avans ödemiş olması nedeniyle 8 Aralık'tan itibaren transit geçişi durduramayacağını, Belaruslu üretici ile anlaşmanın tek taraflı feshedilmesinin 100 milyonlarca euro'luk cezalara ve iflasa yol açacağını açıklamıştı.
Belarus gübrelerinin 8 Aralık'tan sonra transit geçişinin devam etmesi, Litvanya'da neredeyse tüm bakanların istifasını getirebilecek skandala neden olmuştu.