https://tr.sputniknews.com/20220203/belarus-ukraynaya-ait-ihanin-sinir-ihlal-yapmasi-nedeniyle-kieve-protesto-notasi-verdi-1053432038.html

Belarus, Ukrayna'ya ait İHA'nın sınır ihlal yapması nedeniyle Kiev'e protesto notası verdi

Belarus, Ukrayna'ya ait İHA'nın sınır ihlal yapması nedeniyle Kiev'e protesto notası verdi

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Kiev'e protesto gönderdi. Belarus Savunma... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T15:20+0300

2022-02-03T15:20+0300

2022-02-03T15:20+0300

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Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın Belarus sınırını geçmesi, Minsk'te tepkiyle karşılandı.Belarus Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, "3 Şubat'ta Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim bakanlığa çağrılarak İHA'nın Ukrayna'dan Belarus topraklarına kasıtlı olarak gönderilmesi nedeniyle kendisine kararlı bir protesto verildi" dedi.'Brest askeri poligonu üzerinde yasa dışı keşif yapmak için gönderildi'İHA'nın Belarus sınırını 24 Ocak'ta geçtiğini ve ardından askerlerin İHA'yı inmeye zorladığını belirten bakanlık, "Hava aracının verilerinde yapılan analize istinaden, İHA'nın Brest askeri poligonu üzerinde yasadışı keşif faaliyeti yürütmek amacıyla Ukrayna topraklarından gönderildiği tespit edildi" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Kiev'in bu tür adımlarla bölgede gerilimi körüklediğini ve bunun iki ülke arasında medeni bir diyalog kurulmasına katkı sunmadığını vurgulayarak olayın tekrarlanmamasını talep etti.Savunma Bakanlığı: Kasım 2021'den bu yana üçüncü sınır ihlaliBu arada Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri ataşesinin çağrıldığını ve kendisine protesto notası verildiğini açıkladı.Ukrayna'nın Kasım 2021'den beri üçüncü sınır ihlalini gerçekleştirdiğine dikkat çeken Savunma Bakanlığı, Kiev'in bu vakayı soruşturarak sonuçlarını Minsk'e sunması gerektiğinin Ukraynalı ataşeye bildirildiğini kaydetti.Ukrayna Dışişleri: Yeni bir provokasyonUkrayna Dışişleri Bakanlığı ise, Belarus Dışişleri'nden yapılan açıklamayı 'yeni bir provokasyon' olduğunu öne sürdü.

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ukrayna, belarus, nota, diplomatik nota, protesto notası