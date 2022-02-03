https://tr.sputniknews.com/20220203/biden-isidin-yeni-lideri-olduruldu-1053434232.html

Biden: IŞİD'in yeni lideri öldürüldü

Biden: IŞİD'in yeni lideri öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin dün gece Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme kasabasındaki operasyonunda IŞİD lideri Ebu İbrahim Haşimi el... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:08+0300

2022-02-03T16:08+0300

2022-02-03T16:17+0300

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IŞİD'in yeni lideri Ebu İbrahim Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklayan ABD Başkanı Biden, açıklamasında şunları söyledi: "Dün gece, benim talimatımla kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve Müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde yola çıktık. IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi savaş alanından kaldırdık. Bu sabah Amerikan halkına açıklamalarda bulunacağım. Tanrı birliklerimizi korusun."'Kendini patlattı'Reuters'a konuşan bir üst düzey yetkili de, düzenlenen operasyonda IŞİD liderinin kendisi ve ailesini patlattığını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220203/abdden-turkiye-sinirinda-ozel-kuvvetler-operasyonu-basarili-oldu-1053419556.html

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abd, işid, operasyon