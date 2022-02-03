https://tr.sputniknews.com/20220203/birlesik-arap-emirlikleri-hava-sahamizi-ihlal-eden-3-ihayi-imha-ettik-1053407980.html

Birleşik Arap Emirlikleri: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA'yı imha ettik

Birleşik Arap Emirlikleri: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA'yı imha ettik

Birleşik Arap Emirliği (BAE), hava sahasını ihlal eden 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T00:26+0300

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2022-02-03T00:26+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

insansız hava aracı

hava sahası ihlali

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BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkeyi herhangi bir saldırıdan korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.Ülke hava sahasının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, ihlali gerçekleştiren 3 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.Bakanlığın açıklamasında, ülke güvenlik güçlerinin her türlü tehdide karşı hazır ve tetikte olduğu ifade edildi.Yemen'deki Husiler'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220201/pentagon-abd-ve-bae-patriotlari-baeyi-hedef-alan-fuzelere-karsilik-verdi-1053332294.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

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birleşik arap emirlikleri (bae), israil, insansız hava aracı, hava sahası ihlali