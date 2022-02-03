https://tr.sputniknews.com/20220203/birlesik-arap-emirlikleri-hava-sahamizi-ihlal-eden-3-ihayi-imha-ettik-1053407980.html
Birleşik Arap Emirlikleri: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA'yı imha ettik
Birleşik Arap Emirlikleri: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA'yı imha ettik
Birleşik Arap Emirliği (BAE), hava sahasını ihlal eden 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T00:26+0300
2022-02-03T00:26+0300
2022-02-03T00:26+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
israil
insansız hava aracı
hava sahası ihlali
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BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkeyi herhangi bir saldırıdan korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.Ülke hava sahasının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, ihlali gerçekleştiren 3 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.Bakanlığın açıklamasında, ülke güvenlik güçlerinin her türlü tehdide karşı hazır ve tetikte olduğu ifade edildi.Yemen'deki Husiler'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/pentagon-abd-ve-bae-patriotlari-baeyi-hedef-alan-fuzelere-karsilik-verdi-1053332294.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
birleşik arap emirlikleri (bae), israil, insansız hava aracı, hava sahası ihlali
Birleşik Arap Emirlikleri: Hava sahamızı ihlal eden 3 İHA'yı imha ettik
Birleşik Arap Emirliği (BAE), hava sahasını ihlal eden 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkeyi herhangi bir saldırıdan korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.
Ülke hava sahasının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, ihlali gerçekleştiren 3 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında, ülke güvenlik güçlerinin her türlü tehdide karşı hazır ve tetikte olduğu ifade edildi.
Yemen'deki Husiler'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.