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Brad Pitt'in kasırga mağdurları için yaptırdığı evler çürük çıktı
Brad Pitt'in kasırga mağdurları için yaptırdığı evler çürük çıktı
ABD'li aktör Brad Pitt'in kurduğu Make It Right vakfının Katrina Kasırgası mağdurları için inşa ettirdiği evler çürük çıktı. Vakfın inşa ettiği 109 evin... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T06:57+0300
2022-02-03T06:57+0300
yaşam
brad pitt
kasırga
ev
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NTV'nin haberine göre, vakfın 26.8 milyon dolar harcayarak yeşil enerjiyle yaptığı sürdürülebilir evler, kasırgada mağdur olan kişilere teslim edilmişti.2008 ve 2015 yılları arasında inşa edilen evler maliyetlerinden çok daha ucuza 150 bin dolara satıldı. Ancak evlerin çoğu, New Orleans'ın subtropikal iklimine ve yoğun yağışına dayanmak için gerekli olan yağmur olukları veya su geçirmez boya gibi temel özelliklere sahip değil.Taşındıktan hemen sonra sorunlar başladıEvlerin çoğunda kasırga mağdurları taşındıktan 8 ay sonra sorunlar çıkmaya başladı. 2022'nin başı itibariyle 6 evin küf, çürüme, su baskını ve çeşitli yapısal sorunlar nedeniyle boş durumda olduğu öğrenildi. Çoğu ev sahibi ise maddi yetersizlikleri nedeniyle sürekli sorun çıkaran evlerinden taşınamadı.Dava açıldıBirkaç ev sahibi, hâlâ yönetim kurulunda olan Brad Pitt'in vakfına dava açıp olayı mahkemeye taşıdı
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brad pitt, kasırga, ev

Brad Pitt'in kasırga mağdurları için yaptırdığı evler çürük çıktı

06:57 03.02.2022
© REUTERSBrad Pitt
Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS
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ABD'li aktör Brad Pitt'in kurduğu Make It Right vakfının Katrina Kasırgası mağdurları için inşa ettirdiği evler çürük çıktı. Vakfın inşa ettiği 109 evin çoğunun kullanılamaz halde olduğu öne sürüldü.
NTV'nin haberine göre, vakfın 26.8 milyon dolar harcayarak yeşil enerjiyle yaptığı sürdürülebilir evler, kasırgada mağdur olan kişilere teslim edilmişti.
2008 ve 2015 yılları arasında inşa edilen evler maliyetlerinden çok daha ucuza 150 bin dolara satıldı. Ancak evlerin çoğu, New Orleans'ın subtropikal iklimine ve yoğun yağışına dayanmak için gerekli olan yağmur olukları veya su geçirmez boya gibi temel özelliklere sahip değil.

Taşındıktan hemen sonra sorunlar başladı

Evlerin çoğunda kasırga mağdurları taşındıktan 8 ay sonra sorunlar çıkmaya başladı. 2022'nin başı itibariyle 6 evin küf, çürüme, su baskını ve çeşitli yapısal sorunlar nedeniyle boş durumda olduğu öğrenildi. Çoğu ev sahibi ise maddi yetersizlikleri nedeniyle sürekli sorun çıkaran evlerinden taşınamadı.

Dava açıldı

Birkaç ev sahibi, hâlâ yönetim kurulunda olan Brad Pitt'in vakfına dava açıp olayı mahkemeye taşıdı
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