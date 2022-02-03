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Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü
Bursa Orhangazi'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan baba kurtarılamadı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T00:03+0300
2022-02-03T00:03+0300
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bursa
orhangazi
baba
oğul
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde 33 yaşındaki M.U. ile babası 65 yaşındaki H.U. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, babasını bıçakladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.M.U. ise evde gözaltına alındı.
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Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla öldürdü 00:03 03.02.2022 (güncellendi: 00:04 03.02.2022)
Bursa Orhangazi'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan baba kurtarılamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde 33 yaşındaki M.U. ile babası 65 yaşındaki H.U. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, babasını bıçakladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.U. ise evde gözaltına alındı.