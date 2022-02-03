Cemevine 30 bin TL'lik elektrik faturası: 'Ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz'

Sosyal medya hesabından faturayı paylaşan Fırat, "Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz" diyerek, cemevine ticarethane tarifesi üzerinden fatura gönderilmesini eleştirdi.Fırat paylaşımında, "Bu ay Dergahımıza 30.000 TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun…" dedi.
Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat, cemevine 30 bin TL'lik elektrik faturası geldiğini belirterek tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından faturayı paylaşan Fırat, "Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz" diyerek, cemevine ticarethane tarifesi üzerinden fatura gönderilmesini eleştirdi.
Fırat paylaşımında, "Bu ay Dergahımıza 30.000 TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun…" dedi.
Cemevlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz. Bu ay Dergahımıza 30.000 TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun… pic.twitter.com/ouNZIs5ERu