CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın zamanda koronavirüs tedavisi tamamlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.