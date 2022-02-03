https://tr.sputniknews.com/20220203/chp-lideri-kilicdaroglu-saadet-partisi-lideri-karamollaoglunu-ziyaret-etti-1053446038.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın zamanda koronavirüs tedavisi tamamlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu partisinin genel... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T21:33+0300

2022-02-03T21:33+0300

2022-02-03T21:34+0300

kemal kılıçdaroğlu

temel karamollaoğlu

politika

ziyaretçi

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053446013_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c08fc9c275054081768acfdd7b248353.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, temel karamollaoğlu, ziyaretçi, koronavirüs