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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın zamanda koronavirüs tedavisi tamamlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu partisinin genel... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T21:33+0300
2022-02-03T21:34+0300
kemal kılıçdaroğlu
temel karamollaoğlu
politika
ziyaretçi
koronavirüs
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.
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kemal kılıçdaroğlu, temel karamollaoğlu, ziyaretçi, koronavirüs

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

21:33 03.02.2022 (güncellendi: 21:34 03.02.2022)
© DHAKılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nu ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nu ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın zamanda koronavirüs tedavisi tamamlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.
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