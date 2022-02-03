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https://tr.sputniknews.com/20220203/cnnin-ust-yoneticisi-zucker-istifa-etti-1053428471.html
CNN'in üst yöneticisi Zucker istifa etti
CNN'in üst yöneticisi Zucker istifa etti
Zucker, istifa kararının bir kurum çalışanı ile rızaya dayalı ilişkisinin ortaya çıkmasıyla ilgili olduğunu belirtti. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:08+0300
2022-02-03T14:08+0300
cnn
jeff zucker
istifa
new york
chris cuomo
ilişki
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ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı. Zucker, CNN bünyesinde çalışan bir ağ yöneticisiyle rızaya dayalı ilişkisini kabul ettikten sonra kurumdaki 9 yıllık görevinden ani kararla istifa ettiğini duyurdu. Tecrübeli yönetici, çalışanlarına gönderdiği yazılı bildirimde istifasıyla ilgili, eski CNN sunucusu ve eski New York Valisi'nin kardeşi Chris Cuomo ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak ilişkiyi kabul ettiğini belirtirken, "İlişki başladığında açıklamam gerekirdi ama ben yapmadım. Yanılmışım" ifadelerine yer verdi. Zucker, ilişkide olduğu kadın meslektaşının ismine değinmezken, kendisiyle 20 yıldır birlikte çalıştığını ancak ilişkilerinin son zamanlarda başladığını belirtti. CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker'ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, "Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız" ifadesini kullandı.
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cnn, jeff zucker, istifa, new york, chris cuomo, ilişki

CNN'in üst yöneticisi Zucker istifa etti

14:08 03.02.2022
© REUTERS / SERGIO PEREZJeff Zucker
Jeff Zucker - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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Zucker, istifa kararının bir kurum çalışanı ile rızaya dayalı ilişkisinin ortaya çıkmasıyla ilgili olduğunu belirtti.
ABD'li yayın kuruluşu CNN'in üst yöneticisi Jeff Zucker, kurumda çalışan bir iş arkadaşı ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıkladı.
Zucker, CNN bünyesinde çalışan bir ağ yöneticisiyle rızaya dayalı ilişkisini kabul ettikten sonra kurumdaki 9 yıllık görevinden ani kararla istifa ettiğini duyurdu.
Tecrübeli yönetici, çalışanlarına gönderdiği yazılı bildirimde istifasıyla ilgili, eski CNN sunucusu ve eski New York Valisi'nin kardeşi Chris Cuomo ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak ilişkiyi kabul ettiğini belirtirken, "İlişki başladığında açıklamam gerekirdi ama ben yapmadım. Yanılmışım" ifadelerine yer verdi.
Zucker, ilişkide olduğu kadın meslektaşının ismine değinmezken, kendisiyle 20 yıldır birlikte çalıştığını ancak ilişkilerinin son zamanlarda başladığını belirtti.
CNN'in ana kuruluşu WarnerMedia'nın CEO'su Jason Kilar, çalışanlara gönderdiği bir e-postada Zucker'ın istifasını kabul ettiğini doğrulayarak, "Yakında bir geçici liderlik planını açıklayacağız" ifadesini kullandı.
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