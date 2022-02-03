https://tr.sputniknews.com/20220203/coachella-festivaline-omur-boyu-katilim-hakki-sunan-nft-koleksiyonu-satisa-sunuluyor-1053448235.html

Coachella festivaline ömür boyu katılım hakkı sunan NFT koleksiyonu satışa sunuluyor

Coachella festivaline ömür boyu katılım hakkı sunan NFT koleksiyonu satışa sunuluyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen müzik ve sanat festivali Coachella'ya ömür boyu erişim hakkı tanıyan bir NFT koleksiyonu çıkarıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T22:35+0300

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yaşam

coachella

festival

bilet

nft

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Coachella festivaline ömür boyu erişim hakkı tanıyan NFT koleksiyonu Coachella Keys Collection (Coachella'ya Giriş Anahtarları Koleksiyonu) yakında satışa sunulacak.Festivalin organizasyonunu üstlenen Goldenvoice şirketinden yapılan açıklamada, "Coachella Collectibles, ömür boyu festival geçişlerine sahip olmak, benzersiz deneyimlerin, fiziksel öğelerin ve dijital koleksiyonların kilidini açmak üzere türünün ilk örneği olan bir fırsat" ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre NFT koleksiyonu 10 üründen oluşuyor ve 4 Şubat 2022'den (yarın) itibaren satışa çıkarılacak.Bununla birlikte sözgelimi NFT'ler için bir açık artırma da düzenlenecek. Bu yüzden NFT'lerin fiyatı henüz öngörülemiyor.Diğer yandan koleksiyonu edinemeyenlere yönelik Sights and Sounds Collection ve Desert Reflections Collection gibi başka NFT koleksiyonları da sunulacak.

https://tr.sputniknews.com/20220202/nftde-6-milyar-dolarlik-rekor-1053375892.html

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coachella, festival, bilet, nft