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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/cumhurbaskani-erdogan-ukraynada-1053428806.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T14:15+0300
2022-02-03T14:28+0300
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı. Erdoğan’ın havalimanının ardından ilk durağı Meçhul Asker Anıtı oldu. Kiev’de bulunan ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi karşılama ve Zelenskiy ile baş başa görüşmek üzere Mariyinsky Sarayı’na geçti ve burada resmi törenle karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmî ziyaret kapsamında, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmî karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacak.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

14:15 03.02.2022 (güncellendi: 14:28 03.02.2022)
© REUTERSCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı’na katılmak amacıyla Ukrayna’ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı. Erdoğan’ın havalimanının ardından ilk durağı Meçhul Asker Anıtı oldu. Kiev’de bulunan ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi karşılama ve Zelenskiy ile baş başa görüşmek üzere Mariyinsky Sarayı’na geçti ve burada resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmî ziyaret kapsamında, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmî karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak.
Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.
Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacak.
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