https://tr.sputniknews.com/20220203/cumhurbaskani-erdogan-ukraynada-1053428806.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T14:15+0300

2022-02-03T14:15+0300

2022-02-03T14:28+0300

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053429471_0:0:2337:1315_1920x0_80_0_0_5c04a28e7561c9d7a01418f44c1c4b23.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı. Erdoğan’ın havalimanının ardından ilk durağı Meçhul Asker Anıtı oldu. Kiev’de bulunan ve İkinci Dünya Savaşı’nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret eden Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra resmi karşılama ve Zelenskiy ile baş başa görüşmek üzere Mariyinsky Sarayı’na geçti ve burada resmi törenle karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacakCumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmî ziyaret kapsamında, Mariyinsky Sarayı'ndaki resmî karşılama töreninin ardından da Zelenskiy ile baş başa görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantının ardından iki liderin ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.Konsey toplantısından sonra çeşitli alanlarda her iki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla imza töreni yapılacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan