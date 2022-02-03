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https://tr.sputniknews.com/20220203/cumhurbaskanligina-fuat-oktay-vekalet-edecek-1053407810.html
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
fuat oktay
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "3 Şubat 2022 tarihlerinde Katar'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" ifadelerine yer verildi.
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recep tayyip erdoğan, fuat oktay, ukrayna

Cumhurbaşkanlığı'na Fuat Oktay vekalet edecek

00:24 03.02.2022 (güncellendi: 00:27 03.02.2022)
© AAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "3 Şubat 2022 tarihlerinde Katar'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" ifadelerine yer verildi.
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