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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya'yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya'yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T21:26+0300
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politika
rusya
moskova
karadeniz
faruk kaymakcı
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Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Rusya Federasyonu'na ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu’ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova’da istişareler gerçekleştireceği bildirildi."
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rusya, moskova, karadeniz, faruk kaymakcı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya'yı ziyaret edecek

21:26 03.02.2022
© İHAFaruk Kaymakcı
Faruk Kaymakcı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Rusya Federasyonu'na ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu’ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova’da istişareler gerçekleştireceği bildirildi."
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