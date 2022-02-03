https://tr.sputniknews.com/20220203/disisleri-bakan-yardimcisi-ve-ab-baskani-buyukelci-faruk-kaymakci-rusyayi-ziyaret-edecek-1053445896.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T21:26+0300

2022-02-03T21:26+0300

2022-02-03T21:26+0300

politika

rusya

moskova

karadeniz

faruk kaymakcı

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Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Rusya Federasyonu'na ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu’ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova’da istişareler gerçekleştireceği bildirildi."

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rusya, moskova, karadeniz, faruk kaymakcı