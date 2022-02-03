https://tr.sputniknews.com/20220203/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053415086.html
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar kuru 13.48 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.23 TL. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T09:21+0300
2022-02-03T09:21+0300
2022-02-03T09:21+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
bist
bist-100
bist-50
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Dolar, 3 Şubat 2022 sabahında 13.49 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.4887 lira, satış fiyatı 13.4927 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.2388 lira alış fiyatı, 15.2579 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacakBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 25 Ocak'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.Söz konusu paylara yönelik 25 Ocak-2 Şubat döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220203/ekonomist-yesilada-dogalgaz-fiyatlarinin-yuzde-58-pahalanmasi-bekleniyor-1053414534.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, bist, bist-100, bist-50
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar kuru 13.48 seviyelerinden işlem görürken, euro ise 15.23 TL.
Dolar, 3 Şubat 2022 sabahında 13.49 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.4887 lira, satış fiyatı 13.4927 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.2388 lira alış fiyatı, 15.2579 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak
Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 25 Ocak'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.
Söz konusu paylara yönelik 25 Ocak-2 Şubat döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."