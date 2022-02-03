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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-ordusunun-donbasstaki-grubu-150-bin-kisiye-cikarilabilir-1053449103.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubu 150 bin kişiye çıkarılabilir
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubu 150 bin kişiye çıkarılabilir
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubunun toplam askeri... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:08+0300
2022-02-03T23:08+0300
ukrayna krizi
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna ordusu
asker
eduard basurin
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubunun toplam askeri personelin üçte ikisine kadar çıkarılabileceğini söyledi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Basurin, ilgili soruya “Aslında belki de 120 bin değil, daha fazla. Şu anda üç tugay daha hareket halinde, dördüncüsü ise hazırlanıyor, bu da yaklaşık 20-25 bin kişi fazla eder. Sonuçta sayı 150 bine kadar çıkacak. Buraya ayrıca gelen milliyetçileri saymıyorum. Bu, cephenin küçük bir bölümünde yoğunlaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üçte ikisi” yanıtını verdi.Donetskli yetkililer daha önce Ukrayna makamlarının taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik görevini yerine getirecek uygun yaştaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladığını açıklamıştı.Kievli yetkililer ise hiç kimseye saldırma planları yapmadığını ileri sürüyor.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı.Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu müzakere edilmeye devam ediyor.Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-ukrayna-batidan-aldigi-silahlari-donbassta-kullanmaya-basladi---1053427042.html
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donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, asker, eduard basurin

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubu 150 bin kişiye çıkarılabilir

23:08 03.02.2022
© REUTERSUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubunun toplam askeri personelin üçte ikisine kadar çıkarılabileceğini duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubunun toplam askeri personelin üçte ikisine kadar çıkarılabileceğini söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Basurin, ilgili soruya “Aslında belki de 120 bin değil, daha fazla. Şu anda üç tugay daha hareket halinde, dördüncüsü ise hazırlanıyor, bu da yaklaşık 20-25 bin kişi fazla eder. Sonuçta sayı 150 bine kadar çıkacak. Buraya ayrıca gelen milliyetçileri saymıyorum. Bu, cephenin küçük bir bölümünde yoğunlaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üçte ikisi” yanıtını verdi.
Donetskli yetkililer daha önce Ukrayna makamlarının taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik görevini yerine getirecek uygun yaştaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladığını açıklamıştı.
Kievli yetkililer ise hiç kimseye saldırma planları yapmadığını ileri sürüyor.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı.
Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu müzakere edilmeye devam ediyor.
Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk: Ukrayna, Batı'dan aldığı silahları Donbass'ta kullanmaya başladı
13:36
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