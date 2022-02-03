https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-ordusunun-donbasstaki-grubu-150-bin-kisiye-cikarilabilir-1053449103.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubu 150 bin kişiye çıkarılabilir

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubu 150 bin kişiye çıkarılabilir

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubunun toplam askeri... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:08+0300

2022-02-03T23:08+0300

2022-02-03T23:08+0300

ukrayna krizi

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna ordusu

asker

eduard basurin

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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun Donbass’taki grubunun toplam askeri personelin üçte ikisine kadar çıkarılabileceğini söyledi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Basurin, ilgili soruya “Aslında belki de 120 bin değil, daha fazla. Şu anda üç tugay daha hareket halinde, dördüncüsü ise hazırlanıyor, bu da yaklaşık 20-25 bin kişi fazla eder. Sonuçta sayı 150 bine kadar çıkacak. Buraya ayrıca gelen milliyetçileri saymıyorum. Bu, cephenin küçük bir bölümünde yoğunlaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üçte ikisi” yanıtını verdi.Donetskli yetkililer daha önce Ukrayna makamlarının taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik görevini yerine getirecek uygun yaştaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladığını açıklamıştı.Kievli yetkililer ise hiç kimseye saldırma planları yapmadığını ileri sürüyor.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı.Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu müzakere edilmeye devam ediyor.Bölgedeki gerilim, Ukrayna'ya silah ve askeri eğitmen tedarik eden ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından körükleniyor. Moskova, Kiev'i askeri maceralara itebileceği için Batı’ya defalarca bölgeye silah göndermeyi durdurma çağrısında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-ukrayna-batidan-aldigi-silahlari-donbassta-kullanmaya-basladi---1053427042.html

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donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, asker, eduard basurin