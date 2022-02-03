https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-ukrayna-askerlik-cagindaki-vatandaslarin-ulkeden-cikisini-kisitladi-1053437181.html
Donetsk: Ukrayna askerlik çağındaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladı
Donetsk: Ukrayna askerlik çağındaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladı
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna yönetiminin, Donbass’a taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik çağındaki... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T17:15+0300
2022-02-03T17:15+0300
2022-02-03T17:16+0300
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DHC Milis Gücü İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Kiev, planlarını hayata geçirmek için tüm ülkeyi silah altına almaya hazır” ifadesine yer verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, 1 Şubat’ta, ordudaki asker sayısını 100 bin daha artırılması ve 20 yeni tugayın oluşturulması emrini verdiği anımsatılan açıklamada, “İstihbaratımıza göre, Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi Başkanı Sergey Deyneko, 2 Şubat günü, yaşları 18 ilâ 45 arasında olan askeri yükümlülüğü olan vatandaşların ülkeden çıkışının 20 Şubat’tan itibaren kısıtlanması emrini verdi” dendi. Halk arasında paniği önleme amacıyla vatandaşlara çıkış yasağı nedeni olarak veri tabanında vize bilgisinin eksik olduğu, idari suç işlendiği, nafaka ödemediği gibi bahanelerin uydurulduğu anlatılan açıklamada, askerlik şubelerinin seferberliğe tabi vatandaşların listelerini netleştirdiği aktarıldı. DHC Milis Gücü, “Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın, yurtdışında bulunan askerlik çağındaki vatandaşların ülkeye geri dönmesine yardımcı olmaları için büyükelçiliklere diplomatik notalar hazırladığı yönünde bilgi de elde ettik” açıklamasında bulundu.
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Donetsk: Ukrayna askerlik çağındaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladı
17:15 03.02.2022 (güncellendi: 17:16 03.02.2022)
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna yönetiminin, Donbass’a taarruz hazırlıkları nedeniyle askerlik çağındaki vatandaşların ülkeden çıkışını kısıtladığını belirtti.
DHC Milis Gücü İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Kiev, planlarını hayata geçirmek için tüm ülkeyi silah altına almaya hazır” ifadesine yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, 1 Şubat’ta, ordudaki asker sayısını 100 bin daha artırılması ve 20 yeni tugayın oluşturulması emrini verdiği anımsatılan açıklamada, “İstihbaratımıza göre, Ukrayna Devlet Sınır Muhafıza Servisi Başkanı Sergey Deyneko, 2 Şubat günü, yaşları 18 ilâ 45 arasında olan askeri yükümlülüğü olan vatandaşların ülkeden çıkışının 20 Şubat’tan itibaren kısıtlanması emrini verdi” dendi.
Halk arasında paniği önleme amacıyla vatandaşlara çıkış yasağı nedeni olarak veri tabanında vize bilgisinin eksik olduğu, idari suç işlendiği, nafaka ödemediği gibi bahanelerin uydurulduğu anlatılan açıklamada, askerlik şubelerinin seferberliğe tabi vatandaşların listelerini netleştirdiği aktarıldı.
DHC Milis Gücü, “Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın, yurtdışında bulunan askerlik çağındaki vatandaşların ülkeye geri dönmesine yardımcı olmaları için büyükelçiliklere diplomatik notalar hazırladığı yönünde bilgi de elde ettik” açıklamasında bulundu.