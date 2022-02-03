Sputnik'e demeç veren Nikonorova, NATO'nun Ukrayna'ya silah 'pompalamasını' eleştirerek bu silahların Donnbass'ta kullanılmaya başlandığına dikkat çekti. Nikonorova, "NATO tarafından yapılan bu pompalamanın ilk tezahürü kısa süre önce gerçekleşti. Özellikle Yelenovka'da bir elektrik trafo merkezi 60 mm kalibreli mühimmatla vuruldu. Bu, NATO standartlarında bir silah. Ukrayna daha önce bu kalibreyi kullanmamıştı" dedi. Ukrayna'nın Batı'dan alıp Donbass'taki kesişme hattına sevk ettiği silahların giderek arttığını kaydeden Nikonorova, Batı'nın Ukrayna'yı saldırganlığa ittiğini ve bunun Kiev tarafından düzenlenen yeni saldırılara yol açtığını vurguladı. Nikonorova, "Şu anda Ukrayna'ya, 'buhar olup uçmayacak' silahlar, eğitmenler ve askerler sevk ediliyor. Minsk anlaşmalarının garantör ülkeleri, sevkiyatları durdurmalı ve Ukrayna'yı anlaşmalara uymaya zorlamalı" ifadelerini kullandı.
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Donetsk: Ukrayna, Batı'dan aldığı silahları Donbass'ta kullanmaya başladı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Kiev'in Batı'dan aldığı silahları Donbass'ta kullanmaya başladığını söyledi.
Sputnik'e demeç veren Nikonorova, NATO'nun Ukrayna'ya silah 'pompalamasını' eleştirerek bu silahların Donnbass'ta kullanılmaya başlandığına dikkat çekti. Nikonorova, "NATO tarafından yapılan bu pompalamanın ilk tezahürü kısa süre önce gerçekleşti. Özellikle Yelenovka'da bir elektrik trafo merkezi 60 mm kalibreli mühimmatla vuruldu. Bu, NATO standartlarında bir silah. Ukrayna daha önce bu kalibreyi kullanmamıştı" dedi.
Ukrayna'nın Batı'dan alıp Donbass'taki kesişme hattına sevk ettiği silahların giderek arttığını kaydeden Nikonorova, Batı'nın Ukrayna'yı saldırganlığa ittiğini ve bunun Kiev tarafından düzenlenen yeni saldırılara yol açtığını vurguladı.
Nikonorova, "Şu anda Ukrayna'ya, 'buhar olup uçmayacak' silahlar, eğitmenler ve askerler sevk ediliyor. Minsk anlaşmalarının garantör ülkeleri, sevkiyatları durdurmalı ve Ukrayna'yı anlaşmalara uymaya zorlamalı" ifadelerini kullandı.