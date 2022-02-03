Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220203/donmak-uzere-olan-yavru-kopegi-belediye-ekipleri-ates-yakarak-isitti-1053435189.html
Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı
Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı
Osmaniye’de, kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri donmak üzere olan bir köpek yavrusunu ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:23+0300
2022-02-03T16:23+0300
yaşam
soğuk
soğuk hava
hayvan
sokak köpeği
sokak hayvanları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053434895_5:0:734:410_1920x0_80_0_0_aa59fe01123e2770189d608cd529cd78.jpg
Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Zorkun Yaylası’nda kapanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptığı sırada bir köpek yavrusu buldu. Ekipler, donmak üzere olan hayvanı yorgana sarıp, ateş yakarak hayatta tutmaya çalıştı. Köpeğin ısındıktan sonra kendisine gelip hareketlenmesi, ekipleri de bir hayli mutlu etti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/donmak-uzereyken-bulunan-63-kopek-yavrusunun-bakimlari-tamamlandi-1053362463.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053434895_108:0:655:410_1920x0_80_0_0_876dd76126e8f54fb3f91fec497773f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
soğuk, soğuk hava, hayvan, sokak köpeği, sokak hayvanları

Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı

16:23 03.02.2022
© İHADonmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı
Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
Abone ol
Osmaniye’de, kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri donmak üzere olan bir köpek yavrusunu ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.
Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Zorkun Yaylası’nda kapanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptığı sırada bir köpek yavrusu buldu.
Ekipler, donmak üzere olan hayvanı yorgana sarıp, ateş yakarak hayatta tutmaya çalıştı.
Köpeğin ısındıktan sonra kendisine gelip hareketlenmesi, ekipleri de bir hayli mutlu etti.
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
TÜRKİYE
Donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı
1 Şubat, 21:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce