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https://tr.sputniknews.com/20220203/donmak-uzere-olan-yavru-kopegi-belediye-ekipleri-ates-yakarak-isitti-1053435189.html
Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı
Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı
Osmaniye’de, kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri donmak üzere olan bir köpek yavrusunu ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T16:23+0300
2022-02-03T16:23+0300
2022-02-03T16:23+0300
yaşam
soğuk
soğuk hava
hayvan
sokak köpeği
sokak hayvanları
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Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Zorkun Yaylası’nda kapanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptığı sırada bir köpek yavrusu buldu. Ekipler, donmak üzere olan hayvanı yorgana sarıp, ateş yakarak hayatta tutmaya çalıştı. Köpeğin ısındıktan sonra kendisine gelip hareketlenmesi, ekipleri de bir hayli mutlu etti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/donmak-uzereyken-bulunan-63-kopek-yavrusunun-bakimlari-tamamlandi-1053362463.html
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soğuk, soğuk hava, hayvan, sokak köpeği, sokak hayvanları
Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı
Osmaniye’de, kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri donmak üzere olan bir köpek yavrusunu ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.
Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Zorkun Yaylası’nda kapanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptığı sırada bir köpek yavrusu buldu.
Ekipler, donmak üzere olan hayvanı
yorgana sarıp, ateş yakarak hayatta tutmaya çalıştı.
Köpeğin ısındıktan sonra kendisine gelip hareketlenmesi, ekipleri de bir hayli mutlu etti.