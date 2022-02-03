https://tr.sputniknews.com/20220203/donmak-uzere-olan-yavru-kopegi-belediye-ekipleri-ates-yakarak-isitti-1053435189.html

Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı

Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı

Osmaniye’de, kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri donmak üzere olan bir köpek yavrusunu ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T16:23+0300

2022-02-03T16:23+0300

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yaşam

soğuk

soğuk hava

hayvan

sokak köpeği

sokak hayvanları

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Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Zorkun Yaylası’nda kapanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptığı sırada bir köpek yavrusu buldu. Ekipler, donmak üzere olan hayvanı yorgana sarıp, ateş yakarak hayatta tutmaya çalıştı. Köpeğin ısındıktan sonra kendisine gelip hareketlenmesi, ekipleri de bir hayli mutlu etti.

https://tr.sputniknews.com/20220201/donmak-uzereyken-bulunan-63-kopek-yavrusunun-bakimlari-tamamlandi-1053362463.html

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soğuk, soğuk hava, hayvan, sokak köpeği, sokak hayvanları