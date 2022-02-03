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https://tr.sputniknews.com/20220203/duvari-delip-binlerce-liralik-telefon-caldilar-1053409182.html
Duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar
Duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar
Esenyurt’ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
esenyurt
istanbul
telefon
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İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, gece saatlerinde gözüne kestirdikleri bir telefoncuya gelen yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, duvarı delerek içeri girdi. İHA'nın haberine göre kısa sürede 11 adet dokunmatik telefon, 5 adet tuşlu telefon ve iki adet kulaklık çalan şahıslar, girdikleri delikten çıkarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapınca bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti. Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
türkiye
esenyurt
istanbul
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esenyurt, istanbul, telefon

Duvarı delip binlerce liralık telefon çaldılar

01:03 03.02.2022 (güncellendi: 01:06 03.02.2022)
© DHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLATEsenyurt’ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı.
Esenyurt’ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT
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Esenyurt’ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, değeri binlerce lirayı bulan ürün çaldı.
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, gece saatlerinde gözüne kestirdikleri bir telefoncuya gelen yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, duvarı delerek içeri girdi.
İHA'nın haberine göre kısa sürede 11 adet dokunmatik telefon, 5 adet tuşlu telefon ve iki adet kulaklık çalan şahıslar, girdikleri delikten çıkarak kayıplara karıştı.
Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapınca bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti.
Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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