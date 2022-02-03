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https://tr.sputniknews.com/20220203/edirne-valiligi-donarak-yasamini-yitiren-gocmen-sayisi-16ya-yukseldi-1053419178.html
Edirne Valiliği: Donarak yaşamını yitiren göçmen sayısı 16'ya yükseldi
Edirne Valiliği: Donarak yaşamını yitiren göçmen sayısı 16'ya yükseldi
Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve soğuktan donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:29+0300
2022-02-03T11:29+0300
türkiye
edirne
göçmen
ipsala
ipsala sınır kapısı
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İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ipsalada-yunanlar-tarafindan-itilen-12-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053388237.html
türkiye
edirne
ipsala
ipsala sınır kapısı
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edirne, göçmen, ipsala, ipsala sınır kapısı, yunanistan

Edirne Valiliği: Donarak yaşamını yitiren göçmen sayısı 16'ya yükseldi

11:29 03.02.2022
© İHAEdirne - göçmen
Edirne - göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© İHA
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Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve soğuktan donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi.
İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur" denildi.
İpsala - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
YAŞAM
İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
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