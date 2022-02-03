https://tr.sputniknews.com/20220203/edirne-valiligi-donarak-yasamini-yitiren-gocmen-sayisi-16ya-yukseldi-1053419178.html

Edirne Valiliği: Donarak yaşamını yitiren göçmen sayısı 16'ya yükseldi

Edirne Valiliği: Donarak yaşamını yitiren göçmen sayısı 16'ya yükseldi

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve soğuktan donarak ölen göçmen sayısı 16'ya yükseldi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:29+0300

2022-02-03T11:29+0300

2022-02-03T11:29+0300

türkiye

edirne

göçmen

ipsala

ipsala sınır kapısı

yunanistan

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İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/ipsalada-yunanlar-tarafindan-itilen-12-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053388237.html

türkiye

edirne

ipsala

ipsala sınır kapısı

yunanistan

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