https://tr.sputniknews.com/20220203/emre-belozoglu-fenerbahcede-hatalarimiz-olmustur-ama-bilerek-bir-yanlis-yapmadik-1053425457.html

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de hatalarımız olmuştur ama bilerek bir yanlış yapmadık

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de hatalarımız olmuştur ama bilerek bir yanlış yapmadık

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de görev aldığı dönemde ise hatalarının olabileceğini ama bilerek yanlış yapmadığını söyledi. The Guardian jürisinde Burak Yılmaz’ın... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T13:04+0300

2022-02-03T13:04+0300

2022-02-03T13:06+0300

başakşehir

emre belözoğlu

spor

fenerbahçe

teknik direktör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053424514_0:27:3216:1836_1920x0_80_0_0_df7dd143a3a35bbda112534ea2924f30.jpg

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sorularını yanıtladı.Göreve gelmesinin ardından takımda yaşanan çıkış için ise Emre Belözoğlu, şunları söyledi:"Hiçbir şey tek başına yapılmaz futbolda. Belli başlı parametreler var. Bunlardan birisini iyi yapmak yetmez. İyi bir sistem kurmak da yetmez, sadece motive etmek de yetmez. Hepsini içinde barındıran süreçler var. O süreçlerde oyuncuya bunları vermek lazım. Bir sistemi inşa etmek için antrenman da yetmez. Oyuncuları sisteme inandırmak, sistem içinde keyif aldıklarını hissettirmek ve başarıya giden yolun bu olduğuna inandırmaktan geçiyor bu. Birçok teknik adamın kendisine göre antrenmanları, oyun anlayışları var, kendilerine göre taktik analizleri ve tarzları var. Ben futbolu bırakmaya yakın bir dönemde 3-4 sene buna çok kafa yordum, dersime çok çalıştım. Oyuncuya oynamak istediğim oyunu anlatabilecek bazı metotlar geliştirdim. Şu an için iyi gidiyor ama kendimizi güncellemek ve yenilemek de olmazsa olmazımız. O yüzden günü yakalamak, anı yakalamak, bizden çok daha önde olan sistemleri, kulüpleri yakalamak için devamlı üretmemiz gerekiyor. Takımdaki isimlerle birlikte oynamanın da etkisi olmuştur. Ama bu da yetmez. Onlara saha içinde yardım edemiyorum ve kenardan destek vermeye çalışıyorum. Bu başka bir pozisyon olduğu için daha iyi yönetmemiz gereken bir koltukta oturuyoruz. O yüzden sadece saha içinde onlara kulübede bir güven vermek amacındayım. İnşallah bunu başarmaya gayret göstereceğim."‘Türkiye’nin büyük kulüplerine meydan okuduk’Göreve gelmeden önce taraftarların kendisi için astığı pankart hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Her insan sevildiğini hissetmek ister. Sevilmek güzel bir duygudur. Herkese de bu yakışır. Biz Başakşehir’de çok güzel seneler geçirdik. Şampiyonluklara oynadık. O bütçeyle büyük başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Zamanında Türkiye’nin büyük kulüplerine meydan okuduk ve günün sonunda bir gün o şampiyonluk geldi. Şampiyonluk senesinde payı olan birisi değildim ama şampiyon olduklarında oyuncu arkadaşlarım kadar mutlu oldum. O zaman Fenerbahçe’de oynamama rağmen biz şampiyonluktan uzaktık. Buraya karşı bir aidiyetim var. Beni seven ve benim de çok sevdiğim insanlar var. Taraftarımız da çok sayıda olmasa da bize verdiği az ama samimi destek bizi gerçekten mutlu ve motive ediyor. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.‘Benim de Abdullah Avcı’nın da dokunuşları vardır’Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara’nın, "Emre hoca burada şampiyonluk yaşayamasa da, kazandığımız şampiyonlukta onun da içinde bulunduğu sistem vardı. O nedenle şampiyonluğa katkısı oldu" ifadeleri hatırlatıldıktan sonra Belözoğlu, şunları kaydetti:‘Fenerbahçe’den giderken birçok insan teveccüh gösterdi’Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğundan kalkıp takımın başına geçtiği süreçle ilgili olarak Belözoğlu, "Benim futbolu bıraktıktan sonraki ilk günümden itibaren aklımda teknik adamlık vardı. Bunu o dönemki başkanımız ve yönetimimizle de paylaşmıştım. O dönem için kulübün benim o pozisyonuma ihtiyacı vardı. Elimizden geldiğince doğru işler yapmaya çalıştık. Mutlaka hatalarımız olmuştur ama bilerek, isteyerek bir yanlış yapmadık Fenerbahçe’ye. O yüzden bu durum benim için önemli ve değerliydi. Giderken birçok insan teveccüh gösterdi. Ayrılırken birçok insan üzüldüğünü söyledi, sokakta birçok insanın bana ağlayıp sarıldığına şahit oldum. Bu durum benim için onur ve gururdu. Ama ne olursa olsun, teknik adamlık benim futbolu bırakmaya yakınken, hedeflerimi ve hayallerimi oluşturduğum bir meslekti. Hazırlığım vardı. Futbolla alakalı hiçbir konuda sağlığım elverdiği sürece çekinmem. Hayatımı futbol için planladım. Ailemden sonra futbol benim için en değerli durumu oluşturur" ifadelerini kullandı.‘Kafamda o anda hocalık yoktu ama kulübün ihtiyacı vardı’Futbolda 'Patron' olarak tabir edilen sportif direktörlükten teknik adamlığa geçişiyle ilgili de konuşan turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, şunları söyledi:‘Eskiden planlarımızı patır kütür döküyorduk ortaya’Kariyeri için uzun metrajlı planlar yapmadığını sözlerine ekleyen Emre Belözoğlu, "Kendime sakladığım hayallerim ve düşüncelerim var. Gençliğimizde birçok planımızı ve programımızı patır kütür döküyorduk ortaya. Ama şimdi öyle değil. Başkanlık gibi zaten bir isteğim yok. Ama ben genç bir teknik adamım. Kendimi geliştirmek, güncel oyuna motive edip yeni bir şeyler hazırlamak, insanlara yeni bir şeyler göstermek, oyuncuları yeni bir metotla eğitmek gibi bir arzu isteğim var. Bu benim için hedef olabilir. Futbolu geliştirecek şeylerin içinde olmak benim için hedef olabilir. Başkanlık ya da patronluk, benim gündemimde olan konular değil" diye konuştu.‘Üst seviyede oynamış bir teknik adam, oyuncuyu motive eder’Teknik adam olarak oyunun içinde de kalmak istediğini söyleyen Teknik Direktör Emre Belözoğlu, "Bazen antrenmanlarda oyuncularla yer alıyorum. Antrenmanlarda yer almak bazen onları da yarışmacı kimliğe sokabiliyor. Tabii ki mesafeli ilişkiler uzun ömürlü oluyor. Her konuda bu böyledir. Arkadaşlıkta da, evlilikte de, şirkette yöneticiyle çalışan arasında da mesafe olması gerekiyor. Benim de oyuncularımla aramda bir mesafe var. Benim girebileceğim, onların girebileceği bir alan var. Bunu iyi canlandırıp bir şekilde uygulamaya geçmeniz gerekiyor. Ben şu an için inandığım metotları uygulamaya çalışıyorum. Ama saha kenarında oyuncuların yanında olmak bence onlara güven verir. Çünkü yanlarında onlardan daha tecrübeli ve üst seviyede oynamış bir hocalarının olması bence onları motive edecektir" diyerek devam etti.Süper Lig’deki genç teknik adamların mutlaka Avrupa’da çalışma hedefinin olması gerektiğini de vurgulayan Belözoğlu, "Mevcutta genç olan bütün arkadaşlarımızın hedefi yurt dışı olmalı. Türkiye’de nasyonal hedefler var. Herkesin planları vardır ama bence Avrupa’ya gitmek, Avrupa’da mücadele etmek, Türk genç hocalarımızın hedefi olmalı" dedi.‘Burak Yılmaz’a oy verdim ve hak ettiği bir ödül aldı’The Guardian tarafından dünyanın en iyi 100 futbolcusunun seçildiği oylamada jüri üyesi olarak görev alan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz’a oy verdiğini ifade etti:‘Bir gün Avrupa’da oynadığım takımlarda hoca olarak görev almak isterim’Son olarak hedefleri hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Şu anda hayalimde çalıştıracağım bir takım yok. Hedef olarak sadece kendimi geliştirmek, Başakşehir’in başarısı için daha dominant, daha kazanan, daha net, oyuncuları mutlu eden bir oyun inşa etmek var. Onun dışındaki zaten kaderimiz ve bunu yaşayıp göreceğiz. Ama mutlaka hedeflerim arasında ülkemi futbolcu olarak nasıl temsil ettiysem, hoca olarak da temsil etmek isterim. Spesifik bir takım ismi vermeyeyim ama mutlaka oynadığım takımlarda bir gün hoca olarak da görev almak isterim. Ama şu anda gerçekten bir takım ya da bir lig üzerinden değil, kendi gelişimim ve Başakşehir’in başarısı için neler yapabilirim diye düşünüyorum. Hedeflerim ve hayallerim bu yönde" diyerek sözlerini tamamladı.

https://tr.sputniknews.com/20211222/emre-belozoglu-basaksehirde-tarihe-gecti-1051995907.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

başakşehir, emre belözoğlu, fenerbahçe, teknik direktör