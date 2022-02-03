https://tr.sputniknews.com/20220203/enag-yillik-enflasyon-yuzde-11487-oldu-1053416267.html

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 114.87

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 114.87

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 12 aylık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı. Ocaktaki artış ise yüzde 15,52. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T10:00+0300

2022-02-03T10:00+0300

2022-02-03T10:07+0300

enflasyon

ekonomi

enagrup

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 15.52 artarken, son 12 aylık artışı ise yüzde 114.87 olarak gerçekleşti.TÜİK’in alt grupları baz alındığında en az aylık artış yüzde 4,13’le giyim ve ayakkabıda, en fazla yükseliş ise yüzde 34,28’le konut kaleminde görüldü.ENAG’ın oluşturduğu ürün sepetinde ise en fazla düşüş yüzde 6,71’le kırtasiye, en fazla yükseliş ise yüze 73,82’le elektrik yakıt grubunda kayda geçti.

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enflasyon, enagrup