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Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T10:23+0300
2022-02-03T10:23+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
ukrayna
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, ukrayna
Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:23 03.02.2022 (güncellendi: 10:38 03.02.2022)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Putin, Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğinin bilgisini verdi.
(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un mart ayı ortalarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Bizim mahkeme kararımızı tanımayanı biz de tanımayız.
(Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil.