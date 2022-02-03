Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Putin, Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğinin bilgisini verdi. Putin, Çin ziyaretinden sonra Türkiye'ye geleceğinin bilgisini verdi.

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. (Rusya-Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un mart ayı ortalarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un mart ayı ortalarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Bizim mahkeme kararımızı tanımayanı biz de tanımayız. (Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) Bizim mahkeme kararımızı tanımayanı biz de tanımayız.