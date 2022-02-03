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https://tr.sputniknews.com/20220203/erol-evginin-agabeyi-arif-hikmet-evgin-hayatini-kaybetti-1053426329.html
Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti
Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti
Yaz aylarında ağabeyini kaybeden sanatçı Erol Evgin, yine bir acı haber aldı. Ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i yitiren Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımı yaptı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T13:23+0300
2022-02-03T13:23+0300
2022-02-03T13:23+0300
yaşam
erol evgin
vefat
ağabey
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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, aylar sonra diğer ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i de kaybetti.Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı. Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de ağustos ayında yaşamını yitirmişti.
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erol evgin, vefat, ağabey
Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti
Yaz aylarında ağabeyini kaybeden sanatçı Erol Evgin, yine bir acı haber aldı. Ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i yitiren Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımı yaptı.
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, aylar sonra diğer ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i de kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.
Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı. Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de ağustos ayında yaşamını yitirmişti.