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Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti
Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti
Yaz aylarında ağabeyini kaybeden sanatçı Erol Evgin, yine bir acı haber aldı. Ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i yitiren Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımı yaptı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T13:23+0300
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yaşam
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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, aylar sonra diğer ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i de kaybetti.Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı. Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de ağustos ayında yaşamını yitirmişti.
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erol evgin, vefat, ağabey

Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti

13:23 03.02.2022
© DHAErol Evgin
Erol Evgin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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Yaz aylarında ağabeyini kaybeden sanatçı Erol Evgin, yine bir acı haber aldı. Ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i yitiren Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımı yaptı.
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, aylar sonra diğer ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i de kaybetti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.
Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı. Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de ağustos ayında yaşamını yitirmişti.
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