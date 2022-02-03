https://tr.sputniknews.com/20220203/erol-evginin-agabeyi-arif-hikmet-evgin-hayatini-kaybetti-1053426329.html

Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti

Erol Evgin'in ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti

Yaz aylarında ağabeyini kaybeden sanatçı Erol Evgin, yine bir acı haber aldı. Ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i yitiren Erol Evgin, "Acım büyük" paylaşımı yaptı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T13:23+0300

2022-02-03T13:23+0300

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yaşam

erol evgin

vefat

ağabey

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Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Erol Evgin, aylar sonra diğer ağabeyi Arif Hikmet Evgin'i de kaybetti.Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 74 yaşındaki Evgin, "Canım ağabeyim Arif Hikmet Evgin'i, kaybettim. Acım büyük..." ifadelerini kullandı.Erol Evgin geçtiğimiz yaz aylarında da ağabey acısı yaşamıştı. Usta sanatçının diğer ağabeyi Atilla Evgin de ağustos ayında yaşamını yitirmişti.

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erol evgin, vefat, ağabey