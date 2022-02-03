Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220203/felaket-filmleri-yonetmenine-gore-marvel-dc-ve-star-wars-orijinalligi-oldurup-sinemayi-mahvetti-1053446326.html
Felaket filmleri yönetmenine göre Marvel, DC ve Star Wars orijinalliği öldürüp sinemayı mahvetti
Felaket filmleri yönetmenine göre Marvel, DC ve Star Wars orijinalliği öldürüp sinemayı mahvetti
Felaket filmleri türünün namlı yönetmenlerinden Roland Emmerich, gişe rekorları kıran Marvel ya da DC frençayzları çağında orijinal filmler yaratmanın giderek... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T21:44+0300
2022-02-03T22:08+0300
yaşam
felaket
film
sinema
marvel
dc comics
star wars
yıldız savaşları
süper kahraman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103894/03/1038940390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912bc746da543a9c2c4719119b4aa8ef.jpg
4 Şubat'ta gösterime girecek ‘Moonfall' isimli son bilim kurgu filminin tanıtımı çerçevesinde Den of Geek web sitesine konuşan Roland Emmerich, Marvel veya DC çizgi romanı ya da Star Wars (Yıldız Savaşları) frençayzının parçası olmayan orijinal bir filmi piyasaya sürmenin her geçen gün daha zor hale geldiğini belirtti. ‘Independence Day', 'The Day After Tomorrow', ‘2012' gibi felakette sınır tanımayan filmlerin yönetmeni, son yıllarda bu türün değiştiğini, zira Marvel, DC Comics, Star Wars filmlerinin baskın çıktığını vurgulayarak "Bu (sinema) sanayini bir miktar mahvediyor, zira artık orijinal film yapan kimse kalmadı" dedi. Daha önceki röportajlarında Marvel filmlerini uçakta uyumak için izlediğini, süper kahraman filmlerine şüpheyle yaklaşmasının gerisinde Marvel filmlerinin gişeyi silip süpürmediği dönemde Almanya'da yetişmesinin yattığını söylemiş olan Emmerich, şöyle konuştu:"Benim yetiştiğim dönemde Ten Ten'in Maceraları çizgi romanı vardı, çok çocuksuydu ve süper kahraman falan yoktu. O yüzden başlangıçta süper kahramanlar Almanya'da tutmadı. Dünyanın geri kalanıyla aynı düzeye gelmeleri 10-15 yıl aldı. Ama ben hiçbir zaman o tür filmlere ilgi duyamadım." 'Aynı formata dayanarak birbirlerini tekrarlayan filmlerin izleyici üzerinde zararlı etki yaptığını, zira izleyiciyi orijinal filmleri reddedip kalıplaşmış hikayeleri tercih etmeye şartladığını' vurgulayan Emmerich, daha önce George Lucas’ın 1977 tarihli orijinal filminin sinema yönetmeni olmasında en büyük esin kaynaklarından birini oluşturduğunu söylemesine rağmen, Star Wars'ı da bu kategoriye soktu. 'Christopher Nolan bir istisna''Günümüzde popüler formata dayanmak yerine orjinal projelere yasalanan filmlerin başarılı bir yönetmeni olsa bile finansman bulmakta zorlandığını' anlatan Emmerich, şöyle konuştu:"Cesur yeni filmler yapmak lazım. Christopher Nolan bence gerçekten de bunun ustası. Canı ne isterse filmini çekebilen birisi. Ben biraz daha zorlanıyorum, ama hala yeterince büyük bir ismim var, hele de felaket filmi ya da felaket temalı film sözkonusuysa"Dev bir dalganın bir uçak gemisini Beyaz Saray'a fırlatması gibi sahnelerin olduğu filmler çeken Emmerich'in Mayıs 2019'dan beri üzerinde çalıştığı ‘Moonfall’ filmi, Ay'ın aslında bir mega yapı olması ve aniden Dünya'nın üzerine düşmeye başlaması fikrine dayanıyor. Oyuncu kadrosunda Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu ve Donald Sutherland yer alıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103894/03/1038940390_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_c96bb746c105a44d60033cf8e9eb4321.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
felaket, film, sinema, marvel, dc comics, star wars, yıldız savaşları, süper kahraman

Felaket filmleri yönetmenine göre Marvel, DC ve Star Wars orijinalliği öldürüp sinemayı mahvetti

21:44 03.02.2022 (güncellendi: 22:08 03.02.2022)
© REUTERS / MIKE BLAKEAvengers: Endgame
Avengers: Endgame - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / MIKE BLAKE
Abone ol
Felaket filmleri türünün namlı yönetmenlerinden Roland Emmerich, gişe rekorları kıran Marvel ya da DC frençayzları çağında orijinal filmler yaratmanın giderek daha zorlaştığına ve izleyicilerin süper kahraman formatına şartlandığına dikkat çekti.
4 Şubat'ta gösterime girecek ‘Moonfall' isimli son bilim kurgu filminin tanıtımı çerçevesinde Den of Geek web sitesine konuşan Roland Emmerich, Marvel veya DC çizgi romanı ya da Star Wars (Yıldız Savaşları) frençayzının parçası olmayan orijinal bir filmi piyasaya sürmenin her geçen gün daha zor hale geldiğini belirtti.
‘Independence Day', 'The Day After Tomorrow', ‘2012' gibi felakette sınır tanımayan filmlerin yönetmeni, son yıllarda bu türün değiştiğini, zira Marvel, DC Comics, Star Wars filmlerinin baskın çıktığını vurgulayarak "Bu (sinema) sanayini bir miktar mahvediyor, zira artık orijinal film yapan kimse kalmadı" dedi.
Daha önceki röportajlarında Marvel filmlerini uçakta uyumak için izlediğini, süper kahraman filmlerine şüpheyle yaklaşmasının gerisinde Marvel filmlerinin gişeyi silip süpürmediği dönemde Almanya'da yetişmesinin yattığını söylemiş olan Emmerich, şöyle konuştu:
"Benim yetiştiğim dönemde Ten Ten'in Maceraları çizgi romanı vardı, çok çocuksuydu ve süper kahraman falan yoktu. O yüzden başlangıçta süper kahramanlar Almanya'da tutmadı. Dünyanın geri kalanıyla aynı düzeye gelmeleri 10-15 yıl aldı. Ama ben hiçbir zaman o tür filmlere ilgi duyamadım."
'Aynı formata dayanarak birbirlerini tekrarlayan filmlerin izleyici üzerinde zararlı etki yaptığını, zira izleyiciyi orijinal filmleri reddedip kalıplaşmış hikayeleri tercih etmeye şartladığını' vurgulayan Emmerich, daha önce George Lucas’ın 1977 tarihli orijinal filminin sinema yönetmeni olmasında en büyük esin kaynaklarından birini oluşturduğunu söylemesine rağmen, Star Wars'ı da bu kategoriye soktu.

'Christopher Nolan bir istisna'

'Günümüzde popüler formata dayanmak yerine orjinal projelere yasalanan filmlerin başarılı bir yönetmeni olsa bile finansman bulmakta zorlandığını' anlatan Emmerich, şöyle konuştu:
"Cesur yeni filmler yapmak lazım. Christopher Nolan bence gerçekten de bunun ustası. Canı ne isterse filmini çekebilen birisi. Ben biraz daha zorlanıyorum, ama hala yeterince büyük bir ismim var, hele de felaket filmi ya da felaket temalı film sözkonusuysa"
Dev bir dalganın bir uçak gemisini Beyaz Saray'a fırlatması gibi sahnelerin olduğu filmler çeken Emmerich'in Mayıs 2019'dan beri üzerinde çalıştığı ‘Moonfall’ filmi, Ay'ın aslında bir mega yapı olması ve aniden Dünya'nın üzerine düşmeye başlaması fikrine dayanıyor. Oyuncu kadrosunda Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu ve Donald Sutherland yer alıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce