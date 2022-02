https://tr.sputniknews.com/20220203/felaket-filmleri-yonetmenine-gore-marvel-dc-ve-star-wars-orijinalligi-oldurup-sinemayi-mahvetti-1053446326.html

Felaket filmleri yönetmenine göre Marvel, DC ve Star Wars orijinalliği öldürüp sinemayı mahvetti

Felaket filmleri yönetmenine göre Marvel, DC ve Star Wars orijinalliği öldürüp sinemayı mahvetti

03.02.2022

4 Şubat'ta gösterime girecek ‘Moonfall' isimli son bilim kurgu filminin tanıtımı çerçevesinde Den of Geek web sitesine konuşan Roland Emmerich, Marvel veya DC çizgi romanı ya da Star Wars (Yıldız Savaşları) frençayzının parçası olmayan orijinal bir filmi piyasaya sürmenin her geçen gün daha zor hale geldiğini belirtti. ‘Independence Day', 'The Day After Tomorrow', ‘2012' gibi felakette sınır tanımayan filmlerin yönetmeni, son yıllarda bu türün değiştiğini, zira Marvel, DC Comics, Star Wars filmlerinin baskın çıktığını vurgulayarak "Bu (sinema) sanayini bir miktar mahvediyor, zira artık orijinal film yapan kimse kalmadı" dedi. Daha önceki röportajlarında Marvel filmlerini uçakta uyumak için izlediğini, süper kahraman filmlerine şüpheyle yaklaşmasının gerisinde Marvel filmlerinin gişeyi silip süpürmediği dönemde Almanya'da yetişmesinin yattığını söylemiş olan Emmerich, şöyle konuştu:"Benim yetiştiğim dönemde Ten Ten'in Maceraları çizgi romanı vardı, çok çocuksuydu ve süper kahraman falan yoktu. O yüzden başlangıçta süper kahramanlar Almanya'da tutmadı. Dünyanın geri kalanıyla aynı düzeye gelmeleri 10-15 yıl aldı. Ama ben hiçbir zaman o tür filmlere ilgi duyamadım." 'Aynı formata dayanarak birbirlerini tekrarlayan filmlerin izleyici üzerinde zararlı etki yaptığını, zira izleyiciyi orijinal filmleri reddedip kalıplaşmış hikayeleri tercih etmeye şartladığını' vurgulayan Emmerich, daha önce George Lucas’ın 1977 tarihli orijinal filminin sinema yönetmeni olmasında en büyük esin kaynaklarından birini oluşturduğunu söylemesine rağmen, Star Wars'ı da bu kategoriye soktu. 'Christopher Nolan bir istisna''Günümüzde popüler formata dayanmak yerine orjinal projelere yasalanan filmlerin başarılı bir yönetmeni olsa bile finansman bulmakta zorlandığını' anlatan Emmerich, şöyle konuştu:"Cesur yeni filmler yapmak lazım. Christopher Nolan bence gerçekten de bunun ustası. Canı ne isterse filmini çekebilen birisi. Ben biraz daha zorlanıyorum, ama hala yeterince büyük bir ismim var, hele de felaket filmi ya da felaket temalı film sözkonusuysa"Dev bir dalganın bir uçak gemisini Beyaz Saray'a fırlatması gibi sahnelerin olduğu filmler çeken Emmerich'in Mayıs 2019'dan beri üzerinde çalıştığı ‘Moonfall’ filmi, Ay'ın aslında bir mega yapı olması ve aniden Dünya'nın üzerine düşmeye başlaması fikrine dayanıyor. Oyuncu kadrosunda Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu ve Donald Sutherland yer alıyor.

