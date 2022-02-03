https://tr.sputniknews.com/20220203/fetullah-gulenin-yegeni-212-kisinin-ismini-verdim-1053442768.html

Fetullah Gülen'in yeğeni: 212 kişinin ismini verdim

Fetullah Gülen'in yeğeni: 212 kişinin ismini verdim

MİT operasyonuyla Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, duruşmada "212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T19:44+0300

2022-02-03T19:44+0300

2022-02-03T19:44+0300

türkiye

fetullah gülen

fetö

selahaddin gülen

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. Gülen, "212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim" diyerek tahliyesini istedi.Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için Gülen'e söz verdi.Soruşturma aşamasında örgüte dair bildiklerini samimi şekilde itiraf ettiğini ileri süren Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.MİT tarafından yakalandığı Kenya'ya evlenmek için gittiğini söyleyen Gülen, darbe girişiminin ardından örgütün buradaki yapılanmasına yönelik faaliyette bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını, mesaj kayıtlarında da bu durumun görüleceğini savundu.'Örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım'Gülen, "Kenya'da evlendim, eşim Türk vatandaşıdır. Yaklaşık 7 ay bu ülkede kaldıktan sonra Türkiye'ye getirildim. Gözaltındayken örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım. 212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum" diye konuştu.Sanık avukatı da müvekkilinin Kenya'ya evlenmek için gittiğini, örgütsel bir misyonunun bulunmadığını, bu durumun sanığa ait dijital materyallerdeki belgelere de yansıdığını iddia etti.Müvekkilinin itirafçı olduğunu belirten avukat, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak tahliyesini istedi. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına verilmesine karar verildi. Duruşmaya, 22 Mart'ta devam edilecek.Davanın geçmişiİddianameye göre, örgüt yöneticileri arasında yer alan Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.Sanık Gülen'in, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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