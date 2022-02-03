https://tr.sputniknews.com/20220203/fransa-takviye-ucuncu-doz-asi-yaptirmayan-turistleri-ulkeye-almayacak-1053424291.html
Fransa, takviye üçüncü doz aşı yaptırmayan turistleri ülkeye almayacak
Fransa, takviye üçüncü doz aşı yaptırmayan turistleri ülkeye almayacak
Fransa, iki dozluk koronavirüs aşısını yaptırsalar dahi takviye üçüncü doz aşısını yaptırmayan turistlerin ülkeye girmesini yasakladı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:52+0300
2022-02-03T12:52+0300
2022-02-03T12:52+0300
koronavirüs
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koronavirüs aşısı
takviye
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Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Avrupa'da koronavirüs vakaları artış gösterirken, Fransa'dan yeni bir düzenleme geldi.Karara göre, koronavirüse karşı en az 9 ay önce iki doz aşılarını tamamlamış olan turistlerin ülkeye girebilmesi için takviye üçüncü doz aşılarını da yaptırmaları gerekecek.Fransa'nın kararı üzerine Avrupa merkezli turizm şirketleri, müşterilerine ülkeyi ziyaret etmek için takviye üçüncü doz aşılarını yaptırmalarının zorunlu kılındığını, yaptırmamaları durumunda ise aşısızlar için uygulanan kurallara tabi olacaklarını duyurdu. Yeni düzenleme tüm turistler için geçerli olurken, yalnızca 'zorunlu hal' gerektiren ziyaretler için istisnalar kabul edilecek. Bu istisnalara, hayatını kaybetmek üzere olan bir akrabayı ziyaret gibi gerekçeler dahil olacak ancak tatiller istisna olarak kabul edilmeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220121/fransa-anayasa-mahkemesi-asi-kartina-iliskin-yasa-tasarisini-onayladi-1052999424.html
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fransa, aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, takviye
Fransa, takviye üçüncü doz aşı yaptırmayan turistleri ülkeye almayacak
Fransa, iki dozluk koronavirüs aşısını yaptırsalar dahi takviye üçüncü doz aşısını yaptırmayan turistlerin ülkeye girmesini yasakladı.
Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Avrupa'da koronavirüs vakaları artış gösterirken, Fransa'dan yeni bir düzenleme geldi.
Karara göre, koronavirüse karşı en az 9 ay önce iki doz aşılarını tamamlamış olan turistlerin ülkeye girebilmesi için takviye üçüncü doz aşılarını da yaptırmaları gerekecek.
Fransa'nın kararı üzerine Avrupa merkezli turizm şirketleri, müşterilerine ülkeyi ziyaret etmek için takviye üçüncü doz aşılarını yaptırmalarının zorunlu kılındığını, yaptırmamaları durumunda ise aşısızlar için uygulanan kurallara tabi olacaklarını duyurdu.
Yeni düzenleme tüm turistler için geçerli olurken, yalnızca 'zorunlu hal' gerektiren ziyaretler için istisnalar kabul edilecek. Bu istisnalara, hayatını kaybetmek üzere olan bir akrabayı ziyaret gibi gerekçeler dahil olacak ancak tatiller istisna olarak kabul edilmeyecek.