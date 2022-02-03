https://tr.sputniknews.com/20220203/fransa-takviye-ucuncu-doz-asi-yaptirmayan-turistleri-ulkeye-almayacak-1053424291.html

Fransa, takviye üçüncü doz aşı yaptırmayan turistleri ülkeye almayacak

Fransa, takviye üçüncü doz aşı yaptırmayan turistleri ülkeye almayacak

Fransa, iki dozluk koronavirüs aşısını yaptırsalar dahi takviye üçüncü doz aşısını yaptırmayan turistlerin ülkeye girmesini yasakladı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T12:52+0300

2022-02-03T12:52+0300

2022-02-03T12:52+0300

koronavirüs

fransa

aşı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

takviye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051506897_0:73:1201:748_1920x0_80_0_0_bdac9b9ce65e26e6e3ff8618e495b2b7.jpg

Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Avrupa'da koronavirüs vakaları artış gösterirken, Fransa'dan yeni bir düzenleme geldi.Karara göre, koronavirüse karşı en az 9 ay önce iki doz aşılarını tamamlamış olan turistlerin ülkeye girebilmesi için takviye üçüncü doz aşılarını da yaptırmaları gerekecek.Fransa'nın kararı üzerine Avrupa merkezli turizm şirketleri, müşterilerine ülkeyi ziyaret etmek için takviye üçüncü doz aşılarını yaptırmalarının zorunlu kılındığını, yaptırmamaları durumunda ise aşısızlar için uygulanan kurallara tabi olacaklarını duyurdu. Yeni düzenleme tüm turistler için geçerli olurken, yalnızca 'zorunlu hal' gerektiren ziyaretler için istisnalar kabul edilecek. Bu istisnalara, hayatını kaybetmek üzere olan bir akrabayı ziyaret gibi gerekçeler dahil olacak ancak tatiller istisna olarak kabul edilmeyecek.

https://tr.sputniknews.com/20220121/fransa-anayasa-mahkemesi-asi-kartina-iliskin-yasa-tasarisini-onayladi-1052999424.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, takviye