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Fransa, takviye üçüncü doz aşı yaptırmayan turistleri ülkeye almayacak
Fransa, takviye üçüncü doz aşı yaptırmayan turistleri ülkeye almayacak
Fransa, iki dozluk koronavirüs aşısını yaptırsalar dahi takviye üçüncü doz aşısını yaptırmayan turistlerin ülkeye girmesini yasakladı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:52+0300
2022-02-03T12:52+0300
koronavirüs
fransa
aşı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Avrupa'da koronavirüs vakaları artış gösterirken, Fransa'dan yeni bir düzenleme geldi.Karara göre, koronavirüse karşı en az 9 ay önce iki doz aşılarını tamamlamış olan turistlerin ülkeye girebilmesi için takviye üçüncü doz aşılarını da yaptırmaları gerekecek.Fransa'nın kararı üzerine Avrupa merkezli turizm şirketleri, müşterilerine ülkeyi ziyaret etmek için takviye üçüncü doz aşılarını yaptırmalarının zorunlu kılındığını, yaptırmamaları durumunda ise aşısızlar için uygulanan kurallara tabi olacaklarını duyurdu. Yeni düzenleme tüm turistler için geçerli olurken, yalnızca 'zorunlu hal' gerektiren ziyaretler için istisnalar kabul edilecek. Bu istisnalara, hayatını kaybetmek üzere olan bir akrabayı ziyaret gibi gerekçeler dahil olacak ancak tatiller istisna olarak kabul edilmeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220121/fransa-anayasa-mahkemesi-asi-kartina-iliskin-yasa-tasarisini-onayladi-1052999424.html
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fransa, aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, takviye

Fransa, takviye üçüncü doz aşı yaptırmayan turistleri ülkeye almayacak

12:52 03.02.2022
© REUTERS / Eric GaillardFransa - koronavirüs aşısı - aşılama
Fransa - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Eric Gaillard
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Fransa, iki dozluk koronavirüs aşısını yaptırsalar dahi takviye üçüncü doz aşısını yaptırmayan turistlerin ülkeye girmesini yasakladı.
Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Avrupa'da koronavirüs vakaları artış gösterirken, Fransa'dan yeni bir düzenleme geldi.
Karara göre, koronavirüse karşı en az 9 ay önce iki doz aşılarını tamamlamış olan turistlerin ülkeye girebilmesi için takviye üçüncü doz aşılarını da yaptırmaları gerekecek.
Fransa'nın kararı üzerine Avrupa merkezli turizm şirketleri, müşterilerine ülkeyi ziyaret etmek için takviye üçüncü doz aşılarını yaptırmalarının zorunlu kılındığını, yaptırmamaları durumunda ise aşısızlar için uygulanan kurallara tabi olacaklarını duyurdu.
Yeni düzenleme tüm turistler için geçerli olurken, yalnızca 'zorunlu hal' gerektiren ziyaretler için istisnalar kabul edilecek. Bu istisnalara, hayatını kaybetmek üzere olan bir akrabayı ziyaret gibi gerekçeler dahil olacak ancak tatiller istisna olarak kabul edilmeyecek.
Fransa - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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