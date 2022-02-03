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Fugaku'dan Kovid-19 simülasyonu
Fugaku'dan Kovid-19 simülasyonu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku'nun yaptığı Kovid-19 simülasyonu, 15 dakikalık ve 50 santimetre mesafeden yapılan konuşmalar sırasında Omicron... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T11:25+0300
2022-02-03T11:25+0300
koronavirüs
kovid-19
maske
omicron
fukagu
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Kovid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi dünya gündemini meşgul ederken, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku virüsün bulaşma oranına dair bir simülasyon gerçekleştirdi. Japonya'daki RIKEN Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip tarafından yapılan çalışma kapsamında Omicron mutasyonunun geçmiş küme enfeksiyonlarını mercek altına alan Fukagu, virüsün damlacık yoluyla yayılışına dair bir simülasyon ortaya koydu. Çalışmada 50 santimetre mesafeden maskesiz olarak 15 dakika süreyle konuşulduğunda virüsün yüzde 100 enfekte ettiği sonucuna varan Fugaku, maske takıldığında ise aynı riski yüzde 14 olarak belirlendi. Maskesiz olarak 1 metre mesafeden yapılan konuşmalarda virüsün bulaşma riski yüzde 60 olarak tespit edilirken maske takıldığında ise aynı mesafeden enfeksiyon kapma riski yüzde 0 olarak kayda geçti. Araştırmacılar, sosyal mesafeyi korumanın enfeksiyon riskini düşük tutmaya yardımcı olduğunu hatırlatırken, maske ve mesafe kuralları ile okul ve kamusal alanlar gibi kalabalık yerlerde vaka artışının önlenebileceğini hatırlattı.Kapalı ortamlarda yapılan konuşmaların kısa tutulması ve havalandırma gibi önlemlerin de damlacık yoluyla yayılma riskini azaltabileceği belirtildi.
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kovid-19, maske, omicron, fukagu

Fugaku'dan Kovid-19 simülasyonu

11:25 03.02.2022
© REUTERS / ISSEI KATOKoronavirüs- Sosyal mesafe
Koronavirüs- Sosyal mesafe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / ISSEI KATO
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Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku'nun yaptığı Kovid-19 simülasyonu, 15 dakikalık ve 50 santimetre mesafeden yapılan konuşmalar sırasında Omicron mutasyonundan enfekte olma riskinin, maske takan kişilerde yaklaşık yüzde 75 daha düşük olduğunu ortaya koydu.
Kovid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi dünya gündemini meşgul ederken, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku virüsün bulaşma oranına dair bir simülasyon gerçekleştirdi.
Japonya'daki RIKEN Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip tarafından yapılan çalışma kapsamında Omicron mutasyonunun geçmiş küme enfeksiyonlarını mercek altına alan Fukagu, virüsün damlacık yoluyla yayılışına dair bir simülasyon ortaya koydu.
Çalışmada 50 santimetre mesafeden maskesiz olarak 15 dakika süreyle konuşulduğunda virüsün yüzde 100 enfekte ettiği sonucuna varan Fugaku, maske takıldığında ise aynı riski yüzde 14 olarak belirlendi.
Maskesiz olarak 1 metre mesafeden yapılan konuşmalarda virüsün bulaşma riski yüzde 60 olarak tespit edilirken maske takıldığında ise aynı mesafeden enfeksiyon kapma riski yüzde 0 olarak kayda geçti.
Araştırmacılar, sosyal mesafeyi korumanın enfeksiyon riskini düşük tutmaya yardımcı olduğunu hatırlatırken, maske ve mesafe kuralları ile okul ve kamusal alanlar gibi kalabalık yerlerde vaka artışının önlenebileceğini hatırlattı.
Kapalı ortamlarda yapılan konuşmaların kısa tutulması ve havalandırma gibi önlemlerin de damlacık yoluyla yayılma riskini azaltabileceği belirtildi.
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