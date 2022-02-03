https://tr.sputniknews.com/20220203/fugakudan-kovid-19-simulasyonu-1053418810.html

Fugaku'dan Kovid-19 simülasyonu

Fugaku'dan Kovid-19 simülasyonu

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku'nun yaptığı Kovid-19 simülasyonu, 15 dakikalık ve 50 santimetre mesafeden yapılan konuşmalar sırasında Omicron... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T11:25+0300

2022-02-03T11:25+0300

2022-02-03T11:25+0300

koronavirüs

kovid-19

maske

omicron

fukagu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053418936_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_ca610f5dba67c6f936042544f9616e61.jpg

Kovid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi dünya gündemini meşgul ederken, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku virüsün bulaşma oranına dair bir simülasyon gerçekleştirdi. Japonya'daki RIKEN Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip tarafından yapılan çalışma kapsamında Omicron mutasyonunun geçmiş küme enfeksiyonlarını mercek altına alan Fukagu, virüsün damlacık yoluyla yayılışına dair bir simülasyon ortaya koydu. Çalışmada 50 santimetre mesafeden maskesiz olarak 15 dakika süreyle konuşulduğunda virüsün yüzde 100 enfekte ettiği sonucuna varan Fugaku, maske takıldığında ise aynı riski yüzde 14 olarak belirlendi. Maskesiz olarak 1 metre mesafeden yapılan konuşmalarda virüsün bulaşma riski yüzde 60 olarak tespit edilirken maske takıldığında ise aynı mesafeden enfeksiyon kapma riski yüzde 0 olarak kayda geçti. Araştırmacılar, sosyal mesafeyi korumanın enfeksiyon riskini düşük tutmaya yardımcı olduğunu hatırlatırken, maske ve mesafe kuralları ile okul ve kamusal alanlar gibi kalabalık yerlerde vaka artışının önlenebileceğini hatırlattı.Kapalı ortamlarda yapılan konuşmaların kısa tutulması ve havalandırma gibi önlemlerin de damlacık yoluyla yayılma riskini azaltabileceği belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kovid-19, maske, omicron, fukagu