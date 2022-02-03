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Galatasaray tişörtüyle fotoğraf paylaştı, kulübünden kovuldu
Galatasaray tişörtüyle fotoğraf paylaştı, kulübünden kovuldu
Eskişehirspor, özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan altyapı oyuncularından kaleci... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T12:05+0300
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spor
galatasaray
eskişehirspor
kulüp
türkiye
haberler
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has´ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has´ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.Galatasaray taraftarlarından Egehan'a destek mesajlarıÖte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.
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galatasaray, eskişehirspor, kulüp, türkiye, haberler

Galatasaray tişörtüyle fotoğraf paylaştı, kulübünden kovuldu

12:05 03.02.2022 (güncellendi: 12:06 03.02.2022)
© DHAEgehan
Egehan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© DHA
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Eskişehirspor, özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has´ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has´ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Galatasaray taraftarlarından Egehan'a destek mesajları

Öte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.
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