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Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti 6 milyon euro olarak açıklandı
Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti 6 milyon euro olarak açıklandı
Beşiktaş kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T23:01+0300
2022-02-03T23:01+0300
spor
gedson fernandes
beşiktaş
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
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Beşiktaş'tan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon euro transfer bedeli ödenecektir" denildi.23 yaşındaki oyuncuyla 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildiÖte yandan oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı.Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/gedson-fernandes-istanbula-geldi-1053404376.html
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gedson fernandes, beşiktaş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti 6 milyon euro olarak açıklandı

23:01 03.02.2022
© AFP 2021Gedson Fernandes
Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AFP 2021
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Beşiktaş kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.
Beşiktaş'tan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon euro transfer bedeli ödenecektir" denildi.
23 yaşındaki oyuncuyla 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi
Öte yandan oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı.
Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.
Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi
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