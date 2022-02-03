Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti 6 milyon euro olarak açıklandı

Beşiktaş'tan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon euro transfer bedeli ödenecektir" denildi.23 yaşındaki oyuncuyla 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildiÖte yandan oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı.Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.
Beşiktaş kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.
Beşiktaş'tan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon euro transfer bedeli ödenecektir" denildi.
23 yaşındaki oyuncuyla 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi
Öte yandan oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı.
Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.