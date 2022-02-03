https://tr.sputniknews.com/20220203/gedson-fernandesin-besiktasa-maliyeti-6-milyon-euro-olarak-aciklandi-1053448773.html

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti 6 milyon euro olarak açıklandı

Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a maliyeti 6 milyon euro olarak açıklandı

Beşiktaş kulübü, 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için Benfica Kulübüne 6 milyon... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T23:01+0300

2022-02-03T23:01+0300

2022-02-03T23:01+0300

spor

gedson fernandes

beşiktaş

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Beşiktaş'tan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Benfica Kulübüne 6 milyon euro transfer bedeli ödenecektir" denildi.23 yaşındaki oyuncuyla 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildiÖte yandan oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı.Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/gedson-fernandes-istanbula-geldi-1053404376.html

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gedson fernandes, beşiktaş, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)