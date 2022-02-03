Gülse Birsel yeni dizisinin detaylarını anlattı

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yeni dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Son olarak 'Jet Sosyete' dizisiyle ekranlarda olan Birsel, uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle ekranlara geri dönecek.Geçen aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, diziyle ilgili ilk defa konuştu.Yeni dizinin hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Birsel, Masa dergisine verdiği röportajda şunları dile getirdi:
Yeni dizisiyle ilgili konuşan Gülse Birsel, yapımın durum komedisi olmayacağını, gülme efektinin de kullanılmayacağını açıkladı. Birsel, “Senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikaye” dedi.
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yeni dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Son olarak 'Jet Sosyete' dizisiyle ekranlarda olan Birsel, uzun bir aranın ardından yeni dizi projesiyle ekranlara geri dönecek.
Geçen aylarda dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni komedi dizisinin hazırlıklarına başladığını duyuran Birsel, diziyle ilgili ilk defa konuştu.
Yeni dizinin hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Birsel, Masa dergisine verdiği röportajda şunları dile getirdi:
“8 bölümlük bir komedi dizisi. Dijital bir platforma. Sitcom değil, yani stüdyoda gülme efektli vs. değil, gerçek mekanlarda. Güzel bir oyuncu kadrosu planlanıyor. Yazın çekim olur gibi düşünüyoruz. Ama senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikâye. Başka bir ipucu veremiyorum.”