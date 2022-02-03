Gülse Birsel yeni dizisinin detaylarını anlattı

“8 bölümlük bir komedi dizisi. Dijital bir platforma. Sitcom değil, yani stüdyoda gülme efektli vs. değil, gerçek mekanlarda. Güzel bir oyuncu kadrosu planlanıyor. Yazın çekim olur gibi düşünüyoruz. Ama senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikâye. Başka bir ipucu veremiyorum.”