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Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı
Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T19:10+0300
2022-02-03T19:10+0300
2022-02-03T19:11+0300
türkiye
nuri gökhan bozkır
necip hablemitoğlu
suikast
gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için TEM Şube'den adliyeye getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi’ne getirilen Bozkır’a geçtiğimiz pazar günü ek gözaltı süresi alınmıştı. Yeniden Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
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nuri gökhan bozkır, necip hablemitoğlu, suikast, gözaltı
Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı 19:10 03.02.2022 (güncellendi: 19:11 03.02.2022) Abone ol
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna’dan
Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır,
gözaltı süresinin
4 gün
daha uzatılması için TEM Şube'den adliyeye getirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
Ankara Adliyesi’ne getirilen Bozkır’a geçtiğimiz pazar günü ek gözaltı süresi alınmıştı.
Yeniden Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.