https://tr.sputniknews.com/20220203/hablemitoglunun-katil-zanlisi-nuri-gokhan-bozkirin-gozalti-suresi-uzatildi-1053441488.html

Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T19:10+0300

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2022-02-03T19:11+0300

türkiye

nuri gökhan bozkır

necip hablemitoğlu

suikast

gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için TEM Şube'den adliyeye getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi’ne getirilen Bozkır’a geçtiğimiz pazar günü ek gözaltı süresi alınmıştı. Yeniden Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

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nuri gökhan bozkır, necip hablemitoğlu, suikast, gözaltı