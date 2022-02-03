https://tr.sputniknews.com/20220203/hakkinda-4-yila-kadar-hapis-istemi-olan-berkay-pisman-degilim-cezaya-raziyim-1053426890.html

Hakkında 4 yıla kadar hapis istemi olan Berkay: Pişman değilim, cezaya razıyım

Hakkında 4 yıla kadar hapis istemi olan Berkay: Pişman değilim, cezaya razıyım

Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine verdiği yanıt sebebiyle hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T13:39+0300

2022-02-03T13:39+0300

2022-02-03T13:39+0300

yaşam

berkay

hakaret

dava

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Şarkıcı, "Biz polis zoruyla mahkemeye götürülmedik. Mahkemeye katıldım ama polis zoruyla götürülmedim. Devlet beni çağırdıysa giderim. Benim eşime, aileme, çocuklarıma küfreden birisiyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfredildi. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Aynı görüşümü hala savunuyorum. Hiç kimse birisinin ailesine, onuruna, şerefine küfredemez. Onlar bize küfredecekler, biz sessiz kalacağız... Kalmam! Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Niye pişman olayım? Ben cezaya razıyım" şeklinde konuştu.Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de açıklama yapan Şahin, "Bizimle uzlaşmak istiyorlar. Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Neden para vereyim? Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar! Hem insanların ailesine küfrediyorlar hem de para istiyorlar." diyerek, isyan etti.Ne olmuştu?Sosyal medya hesabı üzerinden Burak Ş. isimli bir takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olurda denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün!" şeklinde karşılık veren Berkay Şahin hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Konu hakkında açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

https://tr.sputniknews.com/20220129/sarkici-berkay-polis-ekipleri-tarafindan-yakalandi-1053262925.html

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berkay, hakaret, dava