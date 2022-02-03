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https://tr.sputniknews.com/20220203/hakkinda-4-yila-kadar-hapis-istemi-olan-berkay-pisman-degilim-cezaya-raziyim-1053426890.html
Hakkında 4 yıla kadar hapis istemi olan Berkay: Pişman değilim, cezaya razıyım
Hakkında 4 yıla kadar hapis istemi olan Berkay: Pişman değilim, cezaya razıyım
Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine verdiği yanıt sebebiyle hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T13:39+0300
2022-02-03T13:39+0300
yaşam
berkay
hakaret
dava
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Şarkıcı, "Biz polis zoruyla mahkemeye götürülmedik. Mahkemeye katıldım ama polis zoruyla götürülmedim. Devlet beni çağırdıysa giderim. Benim eşime, aileme, çocuklarıma küfreden birisiyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfredildi. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Aynı görüşümü hala savunuyorum. Hiç kimse birisinin ailesine, onuruna, şerefine küfredemez. Onlar bize küfredecekler, biz sessiz kalacağız... Kalmam! Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Niye pişman olayım? Ben cezaya razıyım" şeklinde konuştu.Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de açıklama yapan Şahin, "Bizimle uzlaşmak istiyorlar. Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Neden para vereyim? Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar! Hem insanların ailesine küfrediyorlar hem de para istiyorlar." diyerek, isyan etti.Ne olmuştu?Sosyal medya hesabı üzerinden Burak Ş. isimli bir takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olurda denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün!" şeklinde karşılık veren Berkay Şahin hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Konu hakkında açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:
https://tr.sputniknews.com/20220129/sarkici-berkay-polis-ekipleri-tarafindan-yakalandi-1053262925.html
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berkay, hakaret, dava

Hakkında 4 yıla kadar hapis istemi olan Berkay: Pişman değilim, cezaya razıyım

13:39 03.02.2022
© Fotoğraf : İHABerkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, adliyede böyle görüntülendi
Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, adliyede böyle görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© Fotoğraf : İHA
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Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine verdiği yanıt sebebiyle hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Berkay Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Niye pişman olayım? Ben cezaya razıyım" dedi.
Şarkıcı, "Biz polis zoruyla mahkemeye götürülmedik. Mahkemeye katıldım ama polis zoruyla götürülmedim. Devlet beni çağırdıysa giderim. Benim eşime, aileme, çocuklarıma küfreden birisiyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfredildi. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Aynı görüşümü hala savunuyorum. Hiç kimse birisinin ailesine, onuruna, şerefine küfredemez. Onlar bize küfredecekler, biz sessiz kalacağız... Kalmam! Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Niye pişman olayım? Ben cezaya razıyım" şeklinde konuştu.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, karşı tarafın para istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili de açıklama yapan Şahin, "Bizimle uzlaşmak istiyorlar. Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Neden para vereyim? Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar! Hem insanların ailesine küfrediyorlar hem de para istiyorlar." diyerek, isyan etti.

Ne olmuştu?

Sosyal medya hesabı üzerinden Burak Ş. isimli bir takipçisine, "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olurda denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün!" şeklinde karşılık veren Berkay Şahin hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Konu hakkında açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir insanın ailesine, kendi onuruna, haysiyetine ve çoluğuna çocuğuna küfredersen biz de bir yere kadar hepimiz insanız... Küfredemezsin, hiç kimsenin öyle bir hakkı yok! Bir yerde insan kendini tutamıyor, böyle bir tepkide bulunuyor. Yaptığım şeyin doğru ya da yanlış olduğunu savunmuyorum."

Şarkıcı Berkay adliyeye geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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Şarkıcı Berkay, polis ekipleri tarafından yakalandı
29 Ocak, 13:29
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