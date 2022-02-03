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https://tr.sputniknews.com/20220203/hdp-milletvekili-semra-guzelin-dokunulmazligi-oy-coklugu-ile-kaldirildi-1053432675.html
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi
Meclis Hazırlık Komisyonu, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T15:31+0300
2022-02-03T15:31+0300
2022-02-03T15:44+0300
türkiye
semra güzel
hdp
fezleke
dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke
dokunulmazlık
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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.Komisyon, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na salı günü sunacak.
https://tr.sputniknews.com/20220125/hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-yeni-fezleke-karma-komisyona-sevk-edildi-1053113885.html
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semra güzel, hdp, fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke, dokunulmazlık
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi 15:31 03.02.2022 (güncellendi: 15:44 03.02.2022)
Meclis Hazırlık Komisyonu, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.
Komisyon, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan
HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu
Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na salı günü sunacak.