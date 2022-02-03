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https://tr.sputniknews.com/20220203/hdp-milletvekili-semra-guzelin-dokunulmazligi-oy-coklugu-ile-kaldirildi-1053432675.html
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi
Meclis Hazırlık Komisyonu, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar... 03.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-03T15:31+0300
2022-02-03T15:44+0300
türkiye
semra güzel
hdp
fezleke
dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke
dokunulmazlık
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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.Komisyon, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na salı günü sunacak.
https://tr.sputniknews.com/20220125/hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-yeni-fezleke-karma-komisyona-sevk-edildi-1053113885.html
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semra güzel, hdp, fezleke, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke, dokunulmazlık

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi

15:31 03.02.2022 (güncellendi: 15:44 03.02.2022)
© AASemra Güzel
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
© AA
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Meclis Hazırlık Komisyonu, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.
Komisyon, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na salı günü sunacak.
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
POLİTİKA
HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan yeni fezleke Karma Komisyon'a sevk edildi
25 Ocak, 17:09
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