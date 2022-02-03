https://tr.sputniknews.com/20220203/hdp-milletvekili-semra-guzelin-dokunulmazligi-oy-coklugu-ile-kaldirildi-1053432675.html

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi

Meclis Hazırlık Komisyonu, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar... 03.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-03T15:31+0300

2022-02-03T15:31+0300

2022-02-03T15:44+0300

türkiye

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fezleke

dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke

dokunulmazlık

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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.Komisyon, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na salı günü sunacak.

https://tr.sputniknews.com/20220125/hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-yeni-fezleke-karma-komisyona-sevk-edildi-1053113885.html

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